Світлини Кейт Міддлтон з'явились на фотовиставці в лондонському музеї
Джерело:інстаграм герцогів Кембриджських
Кейт Міддлтон давно захоплюється фотографією. В об'єктиві герцогині Кембриджської з'являються не лише рідні. У січні минулого року вона зняла людей, які пережили Голокост. Ці світлини увійшли до експозиції в лондонському музеї.
Очевидно, Кейт Міддлтон пишається тим, що світлини її авторства з'явились на фотовиставці в Імперському воєнному музеї Лондона. Переглянути їх можна відсьогодні, 6 серпня. Експозиція буде доступна до 7 січня 2022 року.
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Для мене велика честь стати частиною нової фотовиставки в лондонському Імперському воєнному музеї, на якій зібрано понад 50 портретів тих, хто пережив Голокост,
– поділилась Кейт Міддлтон.
"Ці фотографії фіксують особливий зв'язок між людьми, що пережили Голокост, і молодим поколінням їхніх сімей, і нагадують нам про колективну відповідальність за те, щоб їхні історії продовжували жити", – йдеться в публікації.
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Нагадаємо, наприкінці січня 2020 року Кейт Міддлтон представила фотопроєкт, присвячений пам'яті жертв Голокосту:
- зйомка відбулась у Кенсінгтонському палаці з нагоди 75 річниці закінчення Голокосту;
- в об'єктиві герцогині Кембриджської з'явились Стівен Франк та Івонн Бернстайн, які пережили страшні переслідування нацистів. Разом з ними знялись онучки;
- тоді Кейт Міддлтон називала своїх героїв "двома найжиттєрадіснішими людьми", яких вона коли-небудь зустрічала.