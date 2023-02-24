Вічна слава героям: у роковини вторгнення "Антитіла" випустили акустичну версію "Фортеці Бахмут"

Вже рік українці борються з російською навалою, захищають свою країну. Музиканти гурту "Антитіла" у перші дні повномасштабного вторгнення взяли в руки зброю й також стали на захист рідної землі. У роковини цієї страшної війни вони випустили акустичну версію пісні "Фортеця Бахмут".

Це трек про місто, яке стало символом незламності та мужності українського народу. Щодня там тривають важкі бої, українські захисники постійно відбивають атаки противника.

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"Антитіла" випустили акустичну версію "Фортеці Бахмут"

Музиканти презентували акустичну версію у пам'ять про загиблих побратимів 130 Батальйону територіальної оборони, 241 бригади Збройних Сил України у визвольній війні проти російських окупантів.

Всім, хто на щиті та зі щитом – присвячується. Вічна слава Героям, які на щиті,

– зазначили артисти.

Неподалік від лінії фронту "Антитіла" зняли кліп на трек. Відео зняли, коли батальйон відвели на відновлення з передової на Бахмутському напрямку. У кадрі рідна для музикантів четверта рота та бойові медики підрозділу "Маестро". В акустичній версії чути сум за побратимами та шану їм, рішучість на помсту за кожну зламану українську долю.

"Антитіла" – "Фортеця Бахмут" (акустична версія): дивіться відео онлайн



Ще в липні "Антитіла" перебували на нульових позиціях на півночі Харківщини. Тоді вирішили допомагати й підтримувати дітей загиблих побратимів. У деяких родинах військових, які віддали свої життя за Україну, по четверо дітей.



"Ми шукаємо можливості, щоб задовольнити їхні потреби й хоча б частково замінити собою батьківське плече. Особливий напрямок діяльності БФ "Антитіла", наших друзів і партнерів присвячено саме дітям загиблих на війні. Заради кого ми боремося, якщо не заради них і їхнього майбутнього?", – підкреслили музиканти.