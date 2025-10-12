Перрі й Трюдо помітили на борту 24-метрової яхти співачки Caravelle біля узбережжя Санта-Барбари (Каліфорнія), пише Showbiz 24 з посиланням на Daily Mail. Видання зазначає – фотографії доводять, що вони зустрічаються.
Теж цікаво Кеті Перрі оштрафували на чималу суму за зйомки кліпу у забороненій зоні
Кеті Перрі була одягнена у чорний купальник і виглядала приголомшливо. Співачка і колишній прем'єр-міністр Канади обіймались на верхній палубі й, здається, не звертали уваги на човен з туристами, що пропливав повз. В який момент Джастін Трюдо поклав руку на сідниці знаменитості.
Чутки про роман співачки й політика з'явились у липні 2025 року. Як повідомляло видання TMZ, їх помітили разом у Монреалі. Спершу Кетті й Джастін гуляли парком Маунт-Роял, а пізніше пішли на вечерю до ресторану Le Violon.
Daily Mail зазначає, що фотографії зробив пасажир туристичного човна, що пропливав повз, наприкінці минулого місяці. Тоді Кеті Перрі мала коротку перерву у світовому турі Lifetimes.
Вона зупинила свій човен біля невеличкого громадського човна для спостереження за китами, а потім вони почали цілуватись. Я не зрозумів, з ким вона була, доки не побачив татуювання на руці хлопця, і одразу зрозумів, що це Джастін Трюдо,
– розповів свідок.
Що відомо про особисте життя Кетті Перрі та Джастіна Трюдо?
Джастін Трюдо розлучився зі своєю дружиною Софі Грегуар у серпні 2023 року. Вони були у шлюбі 18 років і виховують трьох дітей: синів Ксав'єра та Адрієна, дочку Еллу-Грейс.
Кеті Перрі з 2010 до 2012 року була одружена з коміком Расселом Брендом.
У 2016 році співачка почала зустрічатися з актором Орландом Блумом. У 2017 році вони розійшлись, а наступного року відновили стосунки. У 2019 році знаменитості заручились.
У червні 2025 року ЗМІ повідомили, що Кеті Перрі та Орландо Блум розлучаються після 4 років шлюбу. Згодом їхні представники підтвердили інформацію. У колишніх закоханих є донька Дейзі.