Перрі й Трюдо помітили на борту 24-метрової яхти співачки Caravelle біля узбережжя Санта-Барбари (Каліфорнія), пише Showbiz 24 з посиланням на Daily Mail. Видання зазначає – фотографії доводять, що вони зустрічаються.

Теж цікаво Кеті Перрі оштрафували на чималу суму за зйомки кліпу у забороненій зоні

Кеті Перрі була одягнена у чорний купальник і виглядала приголомшливо. Співачка і колишній прем'єр-міністр Канади обіймались на верхній палубі й, здається, не звертали уваги на човен з туристами, що пропливав повз. В який момент Джастін Трюдо поклав руку на сідниці знаменитості.

Чутки про роман співачки й політика з'явились у липні 2025 року. Як повідомляло видання TMZ, їх помітили разом у Монреалі. Спершу Кетті й Джастін гуляли парком Маунт-Роял, а пізніше пішли на вечерю до ресторану Le Violon.

Daily Mail зазначає, що фотографії зробив пасажир туристичного човна, що пропливав повз, наприкінці минулого місяці. Тоді Кеті Перрі мала коротку перерву у світовому турі Lifetimes.

Вона зупинила свій човен біля невеличкого громадського човна для спостереження за китами, а потім вони почали цілуватись. Я не зрозумів, з ким вона була, доки не побачив татуювання на руці хлопця, і одразу зрозумів, що це Джастін Трюдо,

– розповів свідок.

Що відомо про особисте життя Кетті Перрі та Джастіна Трюдо?