Фліртували на Оскарі: Бреда Піта підозрюють у новому романі

Західна преса переповнена чутками про нові романтичні стосунки голлівудського актора Бреда Пітта. Його запідозрили у романі з колегою Андрою Дей, яка була номінанткою на Оскар-2021.

Після того, як Бред Пітт відсудив можливість опікуватися дітьми, його особисте життя також почало налагоджуватися. Тепер йому приписують роман з 36-річною акторкою та співачкою Андрою Дей.

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Новий роман Бреда Пітта

Інсайдери повідомляють, що знаменитість певний час цікавився акторкою. Та церемонія нагородження Оскар-2021 допомогла їм зблизитися. Пара обмінялась номерами телефонів.

Андра Дей вже деякий час перебуває в "полі зору" Бреда Пітта. Вони фліртували за лаштунками Оскара та обмінялися телефонами. Це могли бути просто професійні стосунки, але деякі приятелі Бреда говорили про те, що вони будуть чудовою парою,

– пише видання.

Зауважимо, що Андра Дей була номінована на премію Оскар за головну роль у фільмі "Сполучені Штати проти Біллі Холідей".

Останній роман Бреда Пітта