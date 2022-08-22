Новий конфуз з Banda Agency: у мережі розкритикували "крінжовий" флешмоб до Дня Незалежності
Українська рекламна агенція Banda Agency 22 серпня опублікувала фотографії багатьох знаменитостей, які жестовою мовою показують букву "Н". Зокрема він мав би нагадувати тризуб України. Щоправда, користувачі мережі так не вважають і глузують з ідеї.
Новий флешмоб Banda Agency разом з Міністерством культури та інформаційної політики України запустили за 2 дні до 31-ї річниці Незалежності України. Вони кажуть, що цьогоріч свято "прозвучати гучно, як ніколи", і оскільки буде багато контенту і потужних промов, потрібно все підкріпити універсальним привітанням.
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Для цього вони обрали жестову мову, де вказівний та середній палець з мізинцем – прямі, а великий та безіменний – зігнуті. Такий знак, за їхніми словами, символізує букву "Н", тобто "незалежність". Зокрема він би мав нагадувати символ українського тризуба. Свої фото з цим жестом в агенції пропонують підписувати хештегом #ТРИЗУБНЕЗАЛЕЖНОСТІ та викладати у соцмережі. До флешмобу вже приєдналась Надя Дорофєєва, Килиммен з гурту Kalush Orchestra, Даша Астаф'єва, Alyona Alyona, Lida Lee, а також Олександр Ткаченко – очільник Мінкульту.
Для перегляду усіх фото гортайте направо:
Реакція мережі
Проте підписники соцмереж здебільшого негативно реагують на задум Banda Agency та Мінкультури. У твітері українці пишуть, що агенція вже видалила сьогодні допис з фотографіями, а потім повернула його вже без фотографії Ткаченка.
Флешмоб Banda Agency вийшов "з-під контролю" / Скриншот з твітера
Зокрема у коментарях під дописом Banda Agency користувачі залишають свої думки та просять видалити допис, аби не стати об'єктом насмішок в очах іноземців через сексуальний підтекст жесту.
- "Видаліть цей пост, будь ласка. І вам і нам буде легше. Для справки: загугліть цей жест і просто видаліть пост";
- "Який крінж";
- "Спасибі за чергову х*йню";
- "Боже, який крінж";
- "Це фіаско";
- "Прочитайте, що означає цей жест";
- "Зупиніть це, благаю";
- "Тризуб незалежності вийшов з чату";
- "Тіпи, тризуб показують не так, чекніть, що значить оцей жест і не позорьтесь";
- "Я сподіваюсь, ви це "зробили" не на державні кошти. Повна х*рня";
- "Іспанський сором...";
- "Ви знаєте інше значення цього жесту? Навіщо вигадувати щось нове, коли вже існує знак тризуба?"
Підписники інстаграму натомість пропонують згадати, як символ тризуба раніше показував відомий політик Вячеслав Чорновіл – три складені пальці, зігнувши мізинець та великий палець. Проте його, можливо, в агенції не хотіли використовувати, оскільки такий жест вже використовує одна з українських політичних партій "Свобода".
Українці просять звернути увагу на жест Чорновола / Скриншот з інстаграму
Що кажуть у Banda Agency
24 канал звернувся до рекламної агенції за коментарем стосовно флешмобу. Незадовго вони відповіли, що їхньою задачею було обрати безпечний жест для усіх територій України.
Авжеж, ми знаємо і шануємо традиційний жест тризуба з пальців, який використовував В’ячеслав Чорновіл. Проте, на жаль, зараз його небезпечно підіймати у підконтрольних росії українських областях. А ще він досить сильно асоціюється з однією з політичних партій. По-друге, наш жест має офіційне значення в українській жестовій мові – це буква "Н" (показувати тильною стороною долоні до себе). Ми побачили у ній символ нашої Незалежності: Н – Незалежність,
– відповіли представники агенції
У Banda Agency наголосили, що знайти абсолютно новий жест без асоціацій неможливо, тому про жест Чорновола та інші конотації знали. Після хейту в коментарях вони зрозуміли, що "сила тризубу Чорновола є беззаперечною", але вони пропонують використовувати той жест тризуба, який кому подобається. Також у "Банді" вже видалили допис з фотографіями зірок та опублікували пост-пояснення.
Інший скандал з агенцією у 2021 році
Раніше рекламна агенція Banda Agency вже потрапляла у скандал через співпрацю з російською компанією SETTERS у 2021 році. Раніше у своєму офісі працівники SETTERS розміщували прапор "новоросії".
Після хвилі хейту в агенції заявили, що засуджують політику російської влади, однак вони прагнуть ділитися досвідом із найкращими світовими агенціями. Крім того, ненависть на основі етнічної належності чи будь-яких інших ознак для компанії є неприпустимою.
- Варто додати, що Banda Agency є розробником маркетингового бренду Ukraine NOW для уряду. Серед інших відомих проєктів агентства – комунікаційна кампанія про окупований Крим CRIME та створення бренду Чорнобильської зони відчуження. Вони також співпрацювали з такими брендами, як Comfy, Puma, Work.ua, Лун, OLX, "Моршинська" та іншими.