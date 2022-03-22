Юлія Бельченко, яку ще часто називають "Зайкою", зараз перейшла з смм-професії у волонтерство. Вона допомагає плести маскувальні сітки, купує продукти на свої кошти та віддає власний одяг для біженців з Київської області. А також публікує в мережі важливу інформацію та підтримує шанувальників в особистих повідомленнях.

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Щодо того, чому вона не покинула Київ під час евакуації, дівчина зізналась, що тут її дім і найближчим часом вона не планує кудись виїжджати.

Київ – моє рідне місто, мій дім. Моє серце – тут. Поки навіть не було думки покинути столицю, хоч друзі, знайомі та підписники пропонували пожити у безпечному місці. Але я відчуваю, що тут потрібніша,

– каже Юля.

За її словами, про війну 24 лютого вона дізналась о 6-й ранку від своєї подруги. Та їй зателефонувала і повідомила страшну звістку. У перший тиждень вторгнення Росії вдома у Юлі зупинялись друзі та знайомі зі Східної України, які потім вирушили на захід. Зараз вона старається відкинути усі негативні думки та фокусуватись лише на позитивних новинах.

"Вірю в нашу армію та сміливих чоловіків у теробороні. Війна згуртувала всіх нас і зміцнила патріотичний дух. Нас не зламати! Я пишаюся тим, що я українка! Не маю сумнівів – перемога за нами!" – каже дівчина.



Юлія Бельченко волонтерить у Києві в час війни / Фото з інстаграму "Холостяка"