Фіналіст "Холостячки" зізнався, які насправді почуття мав до Злати Огнєвіч на шоу

Учасник "Холостячки" Дмитро Шевченко розповів, які почуття мав до Злати Огнєвіч на проєкті. За його словами, все змушувало його бути впевненим у тому, що він закоханий.

Переможець другого сезону "Холостячки" Андрій Задворний вже через півтора місяця перестав відчувати кохання у бік Злати Огнєвіч. Фіналіст проєкту також обдумав, які насправді почуття мав до співачки.

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Які почуття були у Дмитра Шевченка

Після завершення проєкту чоловік зізнався, що, напевно, просто сам себе переконав у тому, що закохався.

Для мене закоханість – це вже серйозний підхід. Щоб сказати "Я кохаю тебе", треба це прожити, пережити й зрозуміти. За три місяці на проєкті є обставини: ти більше ні з ким не спілкуєшся, не зустрічаєшся. Але має бути усвідомлення, щоб це сказати щиро. Чесно, я не можу сказати, що таке усвідомлення було. Може, накрутив себе про те, що кохаю,

– поділився Дмитро.



Дмитро і Злата на шоу / Фото з інстаграму шоу

Шевченко додав, що тепер він не шкодує про те, що Злата Огнєвіч не вибрала його у фіналі. Він вважає, що програв у проєкті тому, що в глибині душі цього не хотів.

"Навіщо допускати те, чого немає", – висловився фіналіст романтичного шоу.