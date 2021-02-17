Фіналіст "Холостячки" Олексій Тригубенко розповів про перше кохання

Фіналіст романтичного проєкту "Холостячка" Олексій Тригубенко відверто розповів про своє перше кохання. Чоловік зізнався, що йому тоді було 13 років. Він познайомився з дівчиною під час сімейного відпочинку в Карпатах.

Олексій розповів, що вперше закохався у 13-річному віці. Тоді він познайомився з дівчиною Настею, що приїхала в Карпати з Одеси.

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Олексій Тригубенко про перше кохання

"Ми приїхали відпочивати з батьками в Карпати. Тоді святкували Новий рік. Я зустрів її в ресторані. Вона була в колі великої сім'ї. Ми переглядалися, але ніхто з нас не наважувався підійти. Але пізніше ми зустрілися в коридорі готелі, коли вийшли зателефонувати", – написав у публікації Тригубенко.

Олексій поділився, що дівчину звали Настя. Вона приїхала з Одеси разом із батьками. Тоді вони просиділи до ранку, просто спілкувалися і танцювали. О 6 ранку пішли спати, а Тригубенко ще 2 години не міг заснути.

Я ніколи не відчував такого, не зустрічав дівчину, яка б мене так вразила. Вона сподобалася мені абсолютно всім. Це було, як уві сні. Того вечора я вперше закохався,

– зізнався Олексій.

Поки Настя була в Карпатах вони постійно проводили час разом. Коли мали їхати додому, хлопець пообіцяв їй, що спілкуватимуться телефоном, а потім він приїде. Після цієї зустрічі Тригубенко почав писати вірші, слухати різні ліричну музику, читати поезію. Він жив почуттями кохання і мріяв скоріше побачити Настю.

Ми переписувалися та зідзвонювалися щодня. Звісно, через деякий час спілкування стало менше. А літом я приїхав з батьками в Одесу. Тоді відправився на зустріч з Настею. Написав їй, що чекатиму на набережній. Приїхав на місце зустрічі, чекав 2 години, але вона так і не прийшла. А телефон був вимкнений. Досі не можу зрозуміти, чому вона так вчинила,

– поділився фіналіст "Холостячки".