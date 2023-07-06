Фіналіст "Холостячки-1" став батьком: фото та стать дитини

Фіналіст першого сезону "Холостячки" за участі Ксенії Мішиної Олексій Тригубенко шокував підписників новиною про народження первістка. Після участі в реаліті-шоу чоловік рідко ділився особистим життям. Втім, днями Олексій опублікував першу фотографію дитиною. До того ж він розсекретив стать первістка.

За словами чоловіка, той ще досі не усвідомлює, що став батьком. Для нього зараз розпочався дуже важливий етап в житті.

Важливо Ночі у Львові більше не тихі, – Соловій розповіла, що її квартира постраждала від обстрілу

Олексій Тригубенко вперше став татом сина

Як зауважив Олексій, йому водночас страшно та цікаво. Втім, народження дитини стало додатковою мотивацією більше працювати.

Ласкаво просимо у цей світ, сину. Не знав, що можна відчувати стільки любові,

– написав під фото батько.

Реакція мережі

Молодий тато отримав багато привітань від в коментарях. Зокрема, приємні слова Олексію написали учасники "Холостяка" та "Холостячки":

Телеведучий Григорій Решетник : "Тепер вся країна чекає фото матусі";

: "Тепер вся країна чекає фото матусі"; Злата Огнєвіч : "Вітаю тебе. Це прекрасна новина. Здоров'я малюку";

: "Вітаю тебе. Це прекрасна новина. Здоров'я малюку"; Головний герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк : "Льоха, вітаю";

: "Льоха, вітаю"; Андрій Рибак : "Льоша, якщо ти вкрав чийогось малого заради фотки, щоб мама нарешті перестала просити внуків, то це погана ідея";

: "Льоша, якщо ти вкрав чийогось малого заради фотки, щоб мама нарешті перестала просити внуків, то це погана ідея"; Учасник "Холостячки" Максим Тарапата: "Коли від новини виникає ще більше питань. Вітаю тебе, друже";

"Коли від новини виникає ще більше питань. Вітаю тебе, друже"; Євген Ковтуненко: "Нарешті. Вітаю, бро. Нехай буде здоровим, багатим та щасливим".

Зірки, які стали батьками: останнє