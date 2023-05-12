Фінал Євробачення-2023: де і коли дивитись пряму трансляцію шоу з Ліверпуля

13 травня в Ліверпулі відбудеться фінал пісенного конкурсу Євробачення-2023! У прямому ефірі виступлять представники 26 країн, серед яких професійне журі та глядачі оберуть переможця. Де і коли в Україні дивитися пряму трансляцію – дізнавайтеся далі.

У Великій Британії вже відгриміли два півфінали Євробачення-2023, де обрали 20 фіналістів. Вони разом з представниками країн-засновниць та тогорічними переможцями – Україною виступлять у гранд-фіналі.

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Де і коли дивитись фінал Євробачення-2023

Півфінали 67-й пісенного конкурсу, який через війну в Україні приймає Велика Британія, відбулися 9 та 11 травня. Вже 13 травня о 22:00 за київським часом дивитимемось великий фінал, де представники 26 країн боротимуться за перемогу. Пряму трансляцію з Ліверпуля можна буде переглянути на таких платформах:

офіційний фейсбук-акаунт Євробачення;

сайт "Суспільне Культура";

сайт "Суспільне Євробачення";

ютуб-канал "Євробачення Україна";

ютуб-канал Євробачення;

додаток Дія.

Саме цього вечора вперше на сцені Євробачення-2023 побачимо виступ гурту TVORCHI. Представники України з піснею Heart Of Steel позмагаються за перемогу в пісенному конкурсі під номером 19.

Виступ TVORCHI на репетиції фіналу Євробачення-2023: дивіться відео онлайн