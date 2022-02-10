Як проголосувати за учасника в ефірі Нацвідбору на Євробачення-2022: детальна інструкція
Джерело:Суспільне
12 лютого у Києві пройде важлива культурна подія – фінал Національного відбору на Євробачення-2022, яке пройде в італійському Турині. За перемогу і можливість представляти нашу країну на престижному шоу змагатимуться 8 учасників-музикантів.
У 2022 році українські представники Євробачення вирішили спростити правила і скасували два півфінали, залишивши один фінал. Виграш одного з фіналістів залежить однаково від суддів (50%) та голосування глядачів (50%).
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Боротьбу за перемогу у Національному відборі виконавці вестимуть у такому порядку:
1. Cloudless
2. Michael Soul
3. Our Atlantic
4. Barleben
5. Roxolana
6. Kalush Orchestra
7. Wellboy
8. Alina Pash
Як голосувати на Нацвідборі 2022 / Фото з інстаграму
Згідно з правилами, після того, як співаки завершать свої виступи, ведучий оголосить про відкриття лінії для голосування. Для того, щоб підтримати артиста, який вам сподобався найбільше надішліть платне смс з кодом учасника на номер 7576. Нагадаємо, що код учасника – це його порядковий номер виступу.
Усі, хто надішле повідомлення, згодом отримає підтвердження про зарахування голосу.Зверніть увагу, що віддати голос за улюбленого учасника з одного номера телефону можна лише раз. За подальші повідомлення так само зніматиметься плата, однак до результату це не зараховуватиметься.
Згодом, результати голосування глядачів додаватимуться до результатів голосування суддів – вони ставитимуть бали від 1 до 8. Після цього встановлюється загальний результат, за підсумками якого визначається переможець відбору.
Важливо Де і коли дивитись фінал Національного відбору на Євробачення-2022
Як голосувати / Фото Суспільного