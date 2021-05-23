Євробачення-2021: відео виступів усіх учасників фіналу

23 травня 2021 , 21:12
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Джерело:

24 канал

От і відбувся фінал Євробачення-2021, який відгримів 22 травня у Ротердамі. Феєричне шоу, сильні виступи й надзвичайно талановиті конкурсанти – цими моментами пісенний конкурс зміг підкорити свого глядача знову.

Рік довгого очікування не пройшов надаремне. Євробачення-2021 дійсно залишило і публіці, і конкурсантам незабутній шквал емоцій. Пропонуємо до вашої уваги виступи усіх учасників, які підкорювали казкову сцену гранд-фіналу пісенного проєкту.

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У фіналі Євробачення виступало 26 країн. З першого півфіналу до фіналу потрапили 10 країн: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія, Україна. З другого півфіналу на сцені фіналу Євробачення-2021 виступали теж 10 країн: Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

На правах країн-засновниць конкурсу у фінал автоматично пройшли: Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція, до них приєднались Нідерланди, які є господарем конкурсу.

Відео виступів учасників Євробачення-2021 у фіналі

Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Кіпр Elena Tsagrinou – El Diablo


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Албанія Anxhela Peristeri – Karma


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Ізраїль Eden Alene – Set Me Free


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Бельгія Hooverphonic – The Wrong Place


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Росія Manizha - Russian Woman


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Мальта Destiny – Je Me Casse


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Португалія The Black Mamba – Love Is on My Side


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Сербія Hurricane – Loco Loco


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Велика Британія James Newman – Embers


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Греція Stefania – Last Dance


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Швейцарія Gjon's Tears – Tout l’Univers


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Ісландія Daði & Gagnamagnið – 10 Years


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Іспанія Blas Cantó – Voy a quedarme


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Молдова Natalia Gordienko – SUGAR


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Німеччина Jendrik – I Don’t Feel Hate


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Фінляндія Blind Channel – Dark Side


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Болгарія Victoria – Growing Up is Getting Old


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Литва The Roop – Discoteque


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Україна Go_A – SHUM


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Франція Barbara Pravi - Voilà


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Азербайджан Efendi – Mata Hari


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Норвегія TIX – Fallen Angel


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Нідерланди Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Італія Måneskin – Zitti e buoni


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Швеція Tusse – Voices


Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Сан-Марино Senhit – Adrenalinа

 

Автор: Андріана Будиш, Марія Касій