Євробачення-2021: відео виступів усіх учасників фіналу

От і відбувся фінал Євробачення-2021, який відгримів 22 травня у Ротердамі. Феєричне шоу, сильні виступи й надзвичайно талановиті конкурсанти – цими моментами пісенний конкурс зміг підкорити свого глядача знову.

Рік довгого очікування не пройшов надаремне. Євробачення-2021 дійсно залишило і публіці, і конкурсантам незабутній шквал емоцій. Пропонуємо до вашої уваги виступи усіх учасників, які підкорювали казкову сцену гранд-фіналу пісенного проєкту.

Також Прогнози букмекерів на Євробачення-2021: яка країна отримає перемогу

У фіналі Євробачення виступало 26 країн. З першого півфіналу до фіналу потрапили 10 країн: Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція, Бельгія, Україна. З другого півфіналу на сцені фіналу Євробачення-2021 виступали теж 10 країн: Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Марино, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

На правах країн-засновниць конкурсу у фінал автоматично пройшли: Іспанія, Італія, Великобританія, Німеччина, Франція, до них приєднались Нідерланди, які є господарем конкурсу.

Відео виступів учасників Євробачення-2021 у фіналі

Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Кіпр Elena Tsagrinou – El Diablo



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Албанія Anxhela Peristeri – Karma



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Ізраїль Eden Alene – Set Me Free



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Бельгія Hooverphonic – The Wrong Place



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Росія Manizha - Russian Woman



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Мальта Destiny – Je Me Casse



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Португалія The Black Mamba – Love Is on My Side



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Сербія Hurricane – Loco Loco



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Велика Британія James Newman – Embers



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Греція Stefania – Last Dance



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Швейцарія Gjon's Tears – Tout l’Univers



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Ісландія Daði & Gagnamagnið – 10 Years



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Іспанія Blas Cantó – Voy a quedarme



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Молдова Natalia Gordienko – SUGAR



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Німеччина Jendrik – I Don’t Feel Hate



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Фінляндія Blind Channel – Dark Side



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Болгарія Victoria – Growing Up is Getting Old



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Литва The Roop – Discoteque



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Україна Go_A – SHUM



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Франція Barbara Pravi - Voilà



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Азербайджан Efendi – Mata Hari



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Норвегія TIX – Fallen Angel



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Нідерланди Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Італія Måneskin – Zitti e buoni



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Швеція Tusse – Voices



Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Сан-Марино Senhit – Adrenalinа