Представниця Франції вразила емоційним виступом на Євробаченні-2021: відео

Францію на Євробаченні-2021 представляє 28-річна співачка-композиторка Барбара Праві. На арену Ahoy в Роттердамі вона вийшла з проникливою піснею Voilà. Як артистка виступила у фіналі 22 травня, дивіться далі.

Наразі букмекери пророкують Барбарі Праві з Франції друге місце на Євробаченні-2021. Вона представляє країну, яка належить до числа засновників міжнародного пісенного конкурсу, тому автоматично потрапила до фіналу. Співачка заворожила публіку емоційним виконанням ліричного треку Voilà.

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Пісні Voilà притаманні риси класичного французького шансону. Сама Барбара Праві розповідала, що її композиція – це кінець двадцяти п'яти років боротьби з самою собою. Врешті-решт вона почувається щасливою, гордою та потрібною.

Учасниця з Франції захопила глядачів Євробачення-2021 мінімалістичною постановкою – ані декорацій, ані балету. Лише гра світла та потужний вокал Барбари Праві. На сцені арени Ahoy вона з'явилася в елегантному чорному вбранні – приталених штанах і напівпрозорому топі з відкритими плечима.

Було дуже важливо, щоб центральними моментами сценографії були мій спосіб інтерпретації пісні, мої жести, моє обличчя,

– пояснювала сама учасниця.

Євробачення-2021 фінал – дивіться відео: Барбара Праві – Voilà

Зазначимо, букмекери ставлятьна другу сходинку. Її випереджає лише– Måneskin з піснею Zitti e buoni. Бронзу, за попередніми прогнозами, отримає. Четверту позицію наразі віддають– гурту Go_A з піснею SHUM.

До слова, Барбара Праві написала пісню J'Imagine, з якою Франція перемогла на Дитячому Євробаченні-2020. Разом з тим вона співпрацює з відомими естрадними співаками зі всього світу.