Фінал Нацвідбору на Євробачення-2022: хто у якій частині виступатиме

24 січня 2022 , 13:49

Джерело:

24 канал

24 січня Суспільне оприлюднило імена 8 фіналістів Національного відбору на Євробачення-2022. Також організатори провели жеребкування, під час якого визначили хто з учасників і в якій частині фіналу виступатиме.

Великий фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбудеться 12 лютого. У прямому ефірі учасники презентують свої пісні, а журі та глядачі оберуть одного виконавця, який представлятиме Україну на пісенному конкурсі в Турині. 

До теми Список учасників Національного відбору на Євробачення-2022

Нацвідбір на Євробачення-2022: жеребкування серед артистів

Перша частина фіналу

  • Cloudless – All be alright
  • LAUD – Hot underwater
  • Michael Soul – Demons
  • Our Atlantic – "Моя любов"

Друга частина фіналу

  • Alina Pash – "Тіні забутих предків"
  • Kalush Orchestra – "Стефанія"
  • ROXOLANA – "Girls"
  • WELLBOY – "Нозі босі"

Порядкові номери виступів у прямому ефірі організатори оголосять напередодні фіналу. 


Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022 / Фото з інстаграму Євробачення

Нацвідбір на Євробачення-2022

  • Прийом заявок від артистів тривав до 10 січня 2022 року. Всього надіслали 235 анкет. 
  • Цього року замість двох півфіналів і одного фіналу проведуть лише фінал.
  • Пряма трансляція буде лише на UA:Суспільне. Зазначимо, що раніше конкурс транслювали й на СТБ.
  • Замість 10 фіналістів у 2022 році обрали лише 8. 
Автор: Христина Кобак