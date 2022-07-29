Затримали в аеропорту: Філіпа Кіркорова не пустили в Молдову

російського артиста Філіпа Кіркорова, який є палким прихильником путіна, не пустили в Молдову. У прикордонній службі пояснили це тим, що він не виконав всіх умов для перетину кордону.

Філіп Кіркоров прилетів у Кишинів чартерним рейсом, однак йому відмовили у перетині кордону. Цей випадок вкотре показав, що світ щодня все більше ізолює росію та всіх росіян.

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Чому Кіркорова не пустили в Молдову

"У Міжнародному аеропорту Кишинева щодо деяких іноземних громадян було прийняте рішення про відмову у в'їзді в Республіку Молдова. Діючи згідно зі встановленими протоколами, молдавською прикордонною поліцією було встановлено, що Філіп Кіркоров не дотримав умов дозволу на перетин державного кордону", – йдеться у коментарі прикордонної служби.

У 2018 році тодішній президент Молдови Ігор Додон надав Кіркорову звання народного артиста Молдови. Наразі невідома мета поїздки артиста до цієї країни. Однак це точно не гастролі, адже в російського пропагандиста заплановані виступи в тимчасово окупованому Криму.

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Нагадаємо, кілька днів тому Кіркоров записав відео, в якому анонсував концерти в Криму. Цікаво те, що він запросив на виступи поранених російських військових, яких назвав "героями". Улюбленець путіна виступить в Ялті та Феодосії й окупанти, які лікуються там, мають можливість побувати на його концерті. Але Філіп не повідомив, як російські військові можуть потрапити на його концерт. Напевно, придбати квитки й самим подбати про поїздку на захід. Звісно, що Кіркоров не виділить для військових безплатні квитки, адже у російській армії задарма можна лише померти.