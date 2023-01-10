"Що ж за нелюдами вони стали": Єфросиніна емоційно висловилася про путініста Кіркорова

7 січня Володимир Зеленський ввів у дію рішення про санкції щодо російських артистів. Серед них опинився одіозний Філіп Кіркоров. Артист зневажливо висловився про президента України, після чого йому відповіла Маша Єфросиніна.

Після новини про санкції путініст згадав про колишню співпрацю з Зеленським, назвавши його "зайкою". Також Кіркоров цинічно заявив, що його пісні не можна заборонити в Україні. За словами скандального Філіпа, введенням санкцій президент України нібито "визнав його талант".

До теми Кіркоров, Петросян та інші гучні "зірки": Зеленський схвалив санкції щодо російських артистів

Що про це каже Маша Єфросиніна

Ведуча не оминає увагою скандальні події в шоу-бізнесі. Раніше вона часто зверталася до росіян, але тепер розуміє, що з ними нема про що говорити. Зірка зазначила, що не читала допис Кіркорова, який недоступний для користувачів з України, але при нагоді глянула б очі цьому путіністу.

Все ніяк не можу зрозуміти, як всі ці люди живуть в злагоді з собою протягом всього нападу їхньої країни на Україну, яку вони називали своїм другим домом!

– емоційно висловилася ведуча.

"Ну не може ж так відбити пам'ять! Як він обожнював Україну, не вилізав з Києва. Які дифірамби співав Зеленському. Не соромлячись, просив, щоб йому дали роль у ще одній частині "Любові у великому місті". Як зі сцени зізнавався у коханні своїм шанувальникам та постійно натякав, що мріє про звання народного", – додала Єфросиніна. За словами Маші, таке можна сказати про всіх путіністів із санкційного списку, бо вони активно гастролювали в Україні з кінця 90-х. Десятки років заробляли тут, а тепер підтримують вбивства мирних українців, терор на нашій землі.

Що ж, бл*ть, за нелюдами вони всі стали? Як вони на себе дивляться в дзеркало? Як вони дивляться в очі своїх дітей?

– підсумувала Єфросиніна.



Єфросиніна про Кіркорова / Скриншот інстаграм-сторіс ведучої

Зазначимо, цинічність у час різдвяних свят проявила й подруга Філіпа – зрадниця Ані Лорак. Підсанкційна співачка разом з Кіркоровом грала у фільмі "Вечора на хуторі біля Диканьки". Вона привітала з Різдвом і поностальгувала за зйомками в Україні. Гастролерка опублікувала відео, на якому милувалася своєю вродою та співала хіт нульових "Я же говорила", написаний під фільм. Та замість підтримки їй вкотре нагадали про зраду.