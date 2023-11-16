Росіяни використали фото української співачки для пропаганди в окупації: чому артистка зраділа

Фото співачки та блогерки FIINKA з Івано-Франківська окупанти розмістили на рекламному оголошенні у Мелітополі. Вони закликають жителів змінювати прізвища.

На тимчасово окупованих Росією територіях загарбники поширюють пропагандистські афіші з закликами отримати російське громадянство та позбутися "українського нацизму".

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Росіяни використали фото української співачки для пропаганди

Для жалюгідної афіші у Мелітополі ворог обрав світлину учасниці Нацвідбору на Євробачення-2023 FIINKA (справжнє ім'я – Ірина Вихованець). На оголошенні видно, що артистка у вишиванці та вінку. Зверху біля неї можна побачити герб країни-окупанта.

Загарбники пропонують жителям міста змінювати прізвища на русифіковані варіанти. Для прикладу вони взяли українське прізвище "Галушко", назвавши його "нацистським". Росіяни запропонували змінити його на "Глушкову". До того ж окупанти цинічно закликали "очиститися від українського нацизму".



FIINKA на пропагандистській афіші / Фото з твітера Олександра Кокчарова

Артистка розповіла, що про використання її фото на пропагандистській рекламі повідомив знайомий військовий ЗСУ з Маріуполя. Її це дуже здивувало.

Господи, злізь та й подивись на це покаяння. Як можна влупити фотографію максимально проукраїнської молодиці, гуцулки для заклику зміни прізвищ? Цікаво, чого саме моя фотографія на обкладинці цієї новітньої інтерпретації "Мини Мазайла"?

– розмірковувала знаменитість.

Ірина згадала, як в одному з інтерв'ю назвала себе націоналісткою. Водночас додала, що росіяни не бачать різниці між націоналізмом і нацизмом.

А тим каліцунам все одно що нацистка, що націоналістка. Але приємно стати обличчям українського нацизму. Йой, як файно було б аби дітей москальських лякали Фіїнкою,

– зазначила FIINKA.

Відомо, що для пропагандистської реклами окупанти взяли фото знаменитості за 2022 рік з її інстаграму. До того ж вони допустили помилку у назві вулиці на афіші. Річ у тім, що установа, зазначена в оголошенні, розміщена на вулиці Інтеркультурна, а там написано Интеркултурная.