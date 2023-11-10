З'ясувалось, що Максим справді над цим задумувався. Водночас поки він займається документами щодо іспанської резиденції

Вас також може зацікавити Акторка Катя Кузнєцова відмовилася зніматися в Росії: чи вплинув на це рішення батько

Катерина Кузнєцова про українське громадянство чоловіка-росіянина

Акторка повідомила, що її обранець Максим Аплін планує отримати українське громадянство.

Він думає про це. Планує це зробити. Зараз займається документами щодо іспанської резиденції. Йому, звичайно, соромно і він переживає. Усім серцем підтримує Україну,

– поділилася знаменитість.

Інтерв'ю з Катериною Кузнєцовою: дивіться відео онлайн

Стосунки Катерина та Максима: що відомо

Акторка зустрілася зі своїм майбутнім чоловіком на Шрі-Ланці.

Після чотирьох років у стосунках, у квітні 2021 року, Максим зробив Катерині пропозицію.

Зазначимо, Максим Аплін – російський бізнесмен та серфер.

Що Максим говорить про війну в Україні

Чоловік засуджував путінську диктатуру ще до 24 лютого і не хотів жити в Росії. Тож з початком повномасштабного вторгнення зіркова пара не довго думаючи виїхала з країни-агресорки.

У підсумку тепер Катерина живе на дві країни – Україну, де в неї рідні та робота, та Іспанію, де чоловік та друзі.