Феєрверки та шаурма з рибою: як Alyona Alyona відсвяткувала Новий рік у Стамбулі

У п'ятницю, 31 грудня, Alyona Alyona полетіла у Стамбул з бойфрендом і його батьками. Там вони зустріли Новий рік. Замість ялинки у сімейства були феєрверки, а замість олів'є – шаурма з рибою.

30-річна реперка вирішила розпочати 2022 рік у сімейному колі. Тому в Стамбул Alyona Alyona взяла не лише коханого Дениса, а й його батьків, з якими в неї склались чудові стосунки. Як вони розважались під бій курантів, читайте далі.

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Як Alyona Alyona відсвяткувала Новий рік у Стамбулі

Новий рік вона зустріла в гамірному колі туристів з різних куточків світу. Як запевняє зірка, між ними була тепла дружня атмосфера, ніхто не відчував себе чужим.

Ми зустрічали Новий рік на мосту. Там було дуже багато людей з різних країн, всі вітали одне одного, фотографувалися. Місцевий уряд запускав феєрверки,

– поділилась Alyona Alyona.

Після святкування на мосту сімейство відправилось у ресторан. Там реперка вперше спробувала шаурму з рибою. "Було дуже смачно й незвично", – зізналась Alyona Alyona в інстаграм-сторіс. Однак вона додала, що загалом у Стамбулі панує не надто новорічна атмосфера.

"Тут цікаво, але далеко не так, як в Україні. Країна наполовину мусульманська, відповідно на Новий рік чекають не всі. Далеко не все так прикрашено й так пахне, як звикли, наприклад, ми. Цього мені, звичайно, не вистачало", – зізналась реперка.

Alyona Alyona про святкування Нового року в Стамбулі / Відео з інстаграм-сторіс реперки