На сцені гостей чекає виступ засновника та ідейного натхненника фестивалю "Країна Мрій" – Олега Скрипки, повідомили організатори у пресслужбі. Саме 2 січня слухачі вперше наживо почують новий хіт гурту "Новий Рік".

До слова На новорічні свята – у Київ: найкращі святкові шоу для дорослих та дітей

Вхід на територію фестивалю – вільний. Локація: Ennio Event Square (вулиця Джерельна, 22).

Початок о 15:00. Концертна програма стартує о 18:00. Квитки на концерти та повна програма читайте тут.

Фестиваль триватиме до 9 січня 2022 року.

Зазначимо, що "Воплі Відоплясова" – рок-кумири, культовий гурт, відомий своєю творчістю не тільки в Україні, а й в усьому світі. Музика гурту та їхні кліпи передають атмосферу цілих поколінь та закарбовуються у пам'яті, а тепер вони готові яскраво продемонструвати атмосферу драйву, новорічного та рокерського запалу на зимовому етнофестивалі "Країна Мрій". Додатково вони презентують свій хіт "Новий рік".

Воплі Відоплясова – Новий рік: дивитись відео онлайн

Веселий настрій та гарне почуття гумору занурять Вас у справжню атмосферу новорічного свята. Гурт "Воплі Відоплясова" щиро вітає всіх українців зі святами і бажає здоров'я та гарного настрою протягом всього наступного року,

– повідомив Олег Скрипка.

Окрім "Воплі Відоплясова", на фестивалі виступатиме гурт "Пиріг Батіг" – музично-поетичний проєкт. Зазначимо, що етнофестиваль "Країна Мрій" – це не тільки музичний фестиваль, а й атмосфера традиційного українського Різдва, тому гості фестивалю матимуть можливість відвідати багато майстер-класів, спробувати смачну етнічну кухню та отримати подарунки від партнерів фестивалю.



На фестивалі "Країна мрій" заняття знайдуться усім / Фото пресслужби