На сцене гостей ожидает выступление основателя и идейного вдохновителя фестиваля "Країна Мрій" – Олега Скрипки, сообщили организаторы в пресс-службе. Именно 2 января слушатели впервые вживую услышат новый хит группы "Новий Рік".

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Вход на территорию фестиваля – свободный. Локация: Ennio Event Square (улица Джерельная, 22).

Начало в 15.00. Концертная программа стартует в 18.00. Билеты на концерты и программа читайте здесь.

Фестиваль продлится до 9 января 2022 года.

Отметим, что "Вопли Видоплясова" – рок-кумиры, культовая группа, известная своим творчеством не только в Украине, но и во всем мире. Музыка группы и их клипы передают атмосферу целых поколений и отпечатываются в памяти, а теперь они готовы ярко продемонстрировать атмосферу драйва, новогоднего и рокерского запала на зимнем этнофестивале "Країна Мрій". Дополнительно они презентуют свой хит "Новий Рік".

Вопли Видоплясова – Новий Рік: смотреть видео онлайн

Веселое настроение и хорошее чувство юмора погрузят Вас в настоящую атмосферу новогоднего праздника. Группа "Вопли Видоплясова" поздравляет всех украинцев с праздниками и желает здоровья и хорошего настроения в течение всего следующего года,

– сообщил Олег Скрипка.

Кроме "Вопли Видоплясова", на фестивале будет выступать группа "Пиріг Батіг" – музыкально-поэтический проект. Отметим, что этнофестиваль "Країна Мрій" – это не только музыкальный фестиваль, но и атмосфера традиционного украинского Рождества, поэтому гости фестиваля смогут посетить многие мастер-классы, попробовать вкусную этническую кухню и получить подарки от партнеров фестиваля.

На фестивале "Країна Мрій" занятие найдется всем / Фото пресс-службы