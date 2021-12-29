На сцене гостей ожидает выступление основателя и идейного вдохновителя фестиваля "Країна Мрій" – Олега Скрипки, сообщили организаторы в пресс-службе. Именно 2 января слушатели впервые вживую услышат новый хит группы "Новий Рік".
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Отметим, что "Вопли Видоплясова" – рок-кумиры, культовая группа, известная своим творчеством не только в Украине, но и во всем мире. Музыка группы и их клипы передают атмосферу целых поколений и отпечатываются в памяти, а теперь они готовы ярко продемонстрировать атмосферу драйва, новогоднего и рокерского запала на зимнем этнофестивале "Країна Мрій". Дополнительно они презентуют свой хит "Новий Рік".
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Веселое настроение и хорошее чувство юмора погрузят Вас в настоящую атмосферу новогоднего праздника. Группа "Вопли Видоплясова" поздравляет всех украинцев с праздниками и желает здоровья и хорошего настроения в течение всего следующего года,
– сообщил Олег Скрипка.
Кроме "Вопли Видоплясова", на фестивале будет выступать группа "Пиріг Батіг" – музыкально-поэтический проект. Отметим, что этнофестиваль "Країна Мрій" – это не только музыкальный фестиваль, но и атмосфера традиционного украинского Рождества, поэтому гости фестиваля смогут посетить многие мастер-классы, попробовать вкусную этническую кухню и получить подарки от партнеров фестиваля.
На фестивале "Країна Мрій" занятие найдется всем / Фото пресс-службы