Спонсори фестивалю Easy Busy Fest мають зв'язок з Росією: чим завершився гучний скандал

У Варшаві 26 серпня мав відбутися фестиваль Easy Busy Fest, однак виявилося, що серед спонсорів є компанія, пов'язана з Росією. Запрошені українські зірки відреагували, а організатори вже скасували захід.

26 серпня у Польщі мав відбутися фестиваль Easy Busy Fest. Виступити на ньому мали найпопулярніші зірки та гурти – "Океан Ельзи", The Hardkiss, Alyona Alyona, Kola, SadSvit, Володимир Дантес та інші.

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Фест має російських спонсорів

За кілька днів до фестивалю представниця української діаспори в Польщі Наталія Панченко опублікувала допис про те, що спонсорами заходу є компанії MixMerkt та Monolith.

Ці обидва бренди належать до одних власників. Вихідців із Росії та, здається, Казахстану, які зареєстрували бізнес у Німеччині й відомі тим, що мають у Європі мережу "Russian shops", яка цього року заходить у Польщу,

– зауважила пані Наталія.

За її словами, частина товарів виготовляється в Росії, частина в Німеччині. Ця мережа намагається ввести поляків-споживачів в оману – на сайті вони публікують тільки українські бренди, хоч на німецькому сайті таких 10%.

"Саме так, ви все вірно розумієте, вони закуповують у Росії російські продукти, підтримуючи цим російську економіку і продають потім ці товари у Європі, називаючи їх "східноєвропейськими". Навіть після повномасштабного вторгнення. Навіть попри санкції".

Зірки відреагували на допис швидко. Практично всі заявили, що не знали про російських спонсорів фестивалю, тому чекають на пояснення організаторів.

Здавалось, що вже всі на планеті знають, що ми не виступаємо на будь-яких подіях, якщо там є хоч одна молекула представників країни-агресора! Це наша позиція з 2014 року і вона не зміниться. Для нас ця новина такий самий шок. Зрозуміло, якщо до цього фестивалю має стосунок хоч щось росіяноподібне, нас там не буде,

– написали "Океан Ельзи".

Пояснення організаторів

Представники Easy Busy Fest після хвилі обурення опублікували пояснення. За їхніми словами, компанія Monolith частково оплатила рекламу, на цьому її зв'язок з фестивалем завершився. Організатори попросили зберегти фестиваль, адже кошти з нього мали піти фондам на допомогу.

"Ми являємось єдиним організатором фестивалю EASY BUSY! Група Monolith частково оплатила нам зовнішню рекламу у Варшаві й більше ніякого відношення до фесту вони не мають. Ми перевірили інформацію, яку опублікувала Наталія Панченко, і декларуємо, що припиняємо в цей момент всю співпрацю з компаніями (Monolith та MixMarkt) і чекаємо на їх офіційне звернення".

Результат скандалу – фестиваль скасовано

Українські зірки почали масово скасовувати свої виступи на фестивалі. Практично кожен артист та гурт висловився ще до того, як організатори офіційно оголосили – захід скасовано.

Друзі, на жаль, фестиваль не відбудеться! Ми повністю солідарні з артистами й з кожним із вас. Передусім ми хочемо вибачитись за нашу фатальну помилку, а саме за не доскональну перевірку спонсорів. В жодному разі ми не знімаємо з себе відповідальності за цю ситуацію.

"Ми просимо вибачення перед всіма артистами за цю ситуацію, а також хочемо наголосити, що вони не мали жодного відношення до спонсорів (Monolith, Mix Markt). На останок хотілось би додати, що наша команда справді довго готувалась до цієї події, ми дуже чекали цієї суботи і хотіли разом з вами наблизити Україну до перемоги".

Зірки відмовилися від фестивалю / Скриншоти з інстаграму