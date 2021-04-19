Фестиваль Atlas Weekend перенесли на 2022 рік: цього літа його замінять на інший

Знаменитий український музичний фестиваль Atlas Weekend переноситься на 2022 рік. Такою заявою організатори події приголомшили прихильників 19 квітня. Однак, відомо, що влітку 2021 року все ж організують альтернативний фестиваль, але захід пройде в новому форматі.

Про рішення перенести фестиваль, його організатори повідомили на своїй офіційній сторінці у Facebook. Вони пообіцяли, що у 2022 році Atlas Weekend все ж проведеться й у тому форматі і з тим лайн-апом, який планувався цьогоріч.

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Більшість західних артистів не матимуть змоги цього року прилетіти в Україну, у зв’язку із пандемією COVID-19 та різними карантинними обмеженнями у кожній із країн світу. Тому ми вимушені знову прийняти важке рішення і перенести фестиваль Atlas Weekend, у тому форматі та з тим лайнапом, який ми планували у цьому році, на 2022 рік,

– написала в публікації дирекція фестивалю.

Щодо фестивалю, який має відбутись цього літа, то його проведуть у другий тиждень липня, але без участі іноземних артистів, яких натомість "замінять" українські виконавці. Задля дотримання всіх карантинних норм, організатори фестивалю розробляють новий план зустрічі з фанатами, планують територію і квиткові квоти із урахуванням карантинних вимог.

Варто відзначити, що квитки, куплені на Atlas Weekend-2021, можна буде використовувати на нову дату наступного року. Також, є можливість повернути квитки або обміняти їх, щоб відвідати альтернативний фестиваль у 2021 році. Більше інформації організатори пообіцяли розповісти згодом.