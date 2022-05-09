Фінський рок-гурт The Rasmus здобув шалену популярність ще на початку 2000-х років, коли вийшли їхні перші хіти. Та навіть через 20 років вони не забоялись прийняти виклик Євробачення.

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Чому The Rasmus їдуть на Євробачення

Лідер гурту Лаурі Ілонен поділився, що багато років поспіль отримував повідомлення від фанів піти на конкурс.

"Наші фани просили нас багато років взяти участь у Євробаченні. Вперше це було десь 10 років тому, коли фани питали нас, чи не хоче The Rasmus виступити на конкурсі. Потім у 2020 році почалася пандемія коронавірусу, через що ми взагалі не могли виступати, бо все було зачинене. Тому Євробачення для нас стало своєрідною ідеєю зробити щось креативне і знову досягнути чогось разом", – розповів музикант.

Останні 6 місяців перед відбором були дуже важливими для нашого гурту. Це був час, коли нас покинув наш гітарист, тому у вересні у нас з'явилася нова учасниця – Емілія. Тому конкурс – це нагода зробити щось хороше, класно провести час та зробити щось таке, що б знову об'єднало нас як гурт,

– зізнався він.



The Rasmus у студії / Фото з інстаграму гурту

Про конкурсну пісню

The Rasmus підкорюватимуть сцену Євробачення із піснею Jesabel. Лаурі Ілонен розповів, у чому її суть.

Ну, як не дивно, ця пісня про Ізабель. У цьому випадку це дівчина, але це може бути й хлопець та загалом будь-хто, хто відчуває себе впевненим, незалежним, навіть дещо небезпечним, але водночас веселим. Це та людина, яка насолоджується життям, багато ризикує, але живе на максимум,

– поділився співак.

"Я от, наприклад, завжди жив своє життя по-особливому. Я ніколи не мав "справжньої роботи" або часом намагався вижити, як артист. Це трохи схоже на анархістку, можливо навіть бунтарку – саме такою є наша Ізабель", – підсумував він.

The Rasmus – Jesabel: дивіться відео