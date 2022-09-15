5 неочікуваних фактів про Єлизавету II, які вас здивують

Британська королева Єлизавета II була дуже цікавою та непростою особистістю, яка запам'яталась підданим як вірний своєму народові монарх. Попри її статус та консервативність, вона відзначилась багатьма феміністичними ініціативами.

Вже зовсім скоро Єлизавета II спочине поряд зі своїми рідними та покійним чоловіком, а на її державний похорон з'їдуться гості з усього світу. Якою була Її Величність за лаштунками королівського життя? Чому те, що вона стала монархом, яка правила аж 70 років, стало абсолютною випадковістю? Перші 5 фактів із життя королеви читайте у нас.

Читайте також Похорон Єлизавети II: все, що відомо на цей момент про історичну подію

Королева "за припущенням"

Юна принцеса Єлизавета у дитинстві й не підозрювала, що стане королевою, адже спадкоємцем корони після смерті Георга V мав стати її дядько Едуард VIII. Але чоловік, неочікувано для всіх, зрікся престолу через кохання з розлученою жінкою, тому через відсутність спадкоємців королем став батько Єлизавети, який узяв собі ім'я Георга VI. Відповідно, принцеса Єлизавета стала спадкоємицею "за припущенням", адже якби крім неї та її рідної сестри Маргарет був ще один брат, навіть молодший за віком, то право на корону мав би він.



Принцеса Маргарет та Єлизавета II / Фото Getty Images

Відтак, Її Величність стала королевою у 1952 році – коли їй було всього 25 років. Її батько помер через рак легенів, коли вона була з візитом у Кенії. Вже через рік її коронували – 2 червня 1953 року. Вона стала головою держави Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, а також 14-ти країн Співдружності націй. Зокрема вона правила Британськими заморськими територіями.

Її коронацію вперше у світі транслювали по ТБ

Коронація Єлизавети ІІ стала однією з найпишніших в історії. Вона пройшла у Вестмінстерському абатстві з усіма відповідними правилами. Вона стала главою не лише багатьох країн, а й англіканської церкви. Найособливішим було те, що це була перша коронація, що транслювалася на телебаченні – за нею спостерігали 27 мільйонів телеглядачів і 11 мільйонів радіослухачів. Зйомка велася не лише на вулицях, але й всередині абатства, де відбувалась коронація.

Хоча така ідея на екваторі XX століття мала багатьох противників, які вважали, що вона порушить сакральність моменту, молода принцеса на ній все ж наполягала. Проти трансляції онлайн виступили прем'єр-міністр Вінстон Черчілль і королева-мати.

Найдовше правлячий монарх

Королева Єлизавета II у 2022 році змогла востаннє зустрітись з такою великою кількістю підданих перед Букінгемським палацом, адже вона святкувала 70 років свого правління. Але окрім платинового ювілею, вона змогла гідно відзначити свій срібний ювілей у 1977-му, золотий – у 2022-му та діамантовий – у 2012-му. Її Величність жила і правила найдовше з британських монархів, була найстарішою і найдовше правлячою главою держави, а також другим за тривалістю правління суверенним монархом у світовій історії.

Платиновий ювілей правління королеви у 2022 році – відео

У цьому плані її лише "випередив" король Франції Людовик XIV де Бурбон, який був відомий як "король-сонце". Він правив 72 роки і 110 днів і став одним із монархів, який правив найдовше у європейській і світовій історії. Разом з Єлизаветою II друге місце розділив король Таїланду Пхуміпон Адульядет, який, як і британська королева, правив 70 років і 126 днів.

Служила у війську під час Другої світової

Коли розпочалась Друга світова війна, принцесі Єлизаветі було всього 13 років. Її з молодшою сестрою Маргарет евакуювали до Віндзору, проте їхня мати відмовилась переїжджати з ними до Канади, адже не хотіла покидати свого чоловіка Георга VI. Тому принцеса організовувала пантоміми із дітьми персоналу Королівського дому у Віндзорі, а в 1940 році під час Дитячої години Бі-Бі-Сі вперше звернулася до евакуйованих дітей.

Також вона переконала свого батька долучитись до військового підрозділу. Вона приєдналася до Жіночої допоміжної територіальної служби, де вивчилася на водійку та була відома як № 230873 лейтенант Елізабет Віндзор. Вона отримала військове звання лейтенант. Це було першим випадком в історії королівської родини, коли жінка пройшла військову службу. Вона тривала 5 місяців.

Дозволила жінкам обіймати трон, якщо у сім'ї є чоловіки

Ще з 1701 року у Великій Британії діяло "правило престолонаступництва", яке відбувається за зразком Акта про престолонаступництво. Згідно з ним понад три століття жінки мали право отримати корону, якщо були найстаршими у сім'ї. Проте у квітні 2013 року британський парламент зі згоди королеви ухвалив нову редакцію Акту про престолонаслідування, де усувається положення про пріоритет чоловіків перед жінками в черзі спадкоємців престолу по одній лінії спорідненості (молодшого брата перед старшою сестрою).

Після цього лінія успадкування британської корони змінилась, адже після принца Чарльза, принца Вільяма та принца Джорджа (дідуся, сина, внука) право на трон тепер отримала принцеса Шарлотта (донька Вільяма), а вже після неї наступним у гілці став наймолодший принц Луї. Крім того, з нової редакції акту про престолонаслідування вилучили положення про усунення від спадкоємства осіб, які одружилися з католиками, та їх потомства.



Спадкоємці британської корони / Інфографіка 24 каналу

про британську королеву Єлизавету II читайте згодом.