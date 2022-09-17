Була дівчиною Бонда та пила джин на сніданок: факти про Єлизавету II, які вам сподобаються

Британська королева Єлизавета II за лаштунками королівських прийомів була дуже веселою та цікавою особистістю. За два дні до її похорону пропонуємо дізнатись про факти, які ви, мабуть, і не могли собі уявити.

Якщо у попередні дні ми розповідали про її революційні рішення за 70 років правління, то у суботу пропонуємо дізнатись абсолютно життєві і "приземленіші" факти, які вкотре нагадують, що королева була такою ж людиною, як і всі ми. Любила тварин, мала свій стиль одягу, обожнювала кіно та алкоголь.

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Обожнювала коргі

За своє життя, із самого дитинства, Єлизавета II мала понад 30 собак коргі і навіть сама їх розводила. Кажуть, що вона допомогла у створенні породи-гібрида "доргі" – суміш коргі і такси Піппін, яка належала її сестрі, принцесі Маргарет. Найулюбленішою була Сьюзен, яку батько королеви подарував їй на 18-річчя у 1944 році. Її Величність полюбляла давати собакам винахідливі і смішні імена, до прикладу, Шеррі, Віскі, Чіппер, Піклз, Сокс, Свіп, Диско, Діппер, Даймонд, Деш та Даггер.

Породисті собаки створили хороший імідж королеві впродовж багатьох десятиліть. Деякі зірки навіть намагались повторити її приклад. Що цікаво, на честь цих собачок у 2019 році створили мультфільм на ім'я "Королівський коргі". Після смерті Єлизавети II стало відомо, що двоє молодих собак, які належали королеві, залишаться у родині. Ними опікуватимуться принц Ендрю, герцог Йоркський, та його колишня дружина Сара.



Єлизавета II з коргі / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Ніколи не ходила у школу

Ви, мабуть, здивуєтесь, проте принцеса Єлизавета була по-справжньому щасливою дитиною, бо ніколи не знала, що таке школа і ранкові підйоми. Адже вона здобула домашню освіту, в основному з гуманітарним нахилом. Її Величність мала приватних репетиторів, які викладали їй конституційну історію, право і французьку мову, яку, до слова, вона знає досконало. Проте королева часто говорила, що нудьгує за формальною освітою.

Її гувернанткою була Меріон Кроуфорд, відома як "Crawfie". Релігійне навчання дівчинка проходила в архієпископа Кентерберійського.

Завжди одягала яскраві костюми

Особливою родзинкою стилю Єлизавети II були її яскраві костюми та капелюшки. Подейкують, що вона навіть залишала псевдонатяки на кольори, в яких нібито планувала вийти на публіку, аби ніхто не здогадався, в яких відтінках буде виконаний її наступний образ. Підбирати яскраві образи їй допомагала стилістка Анджелі Келлі – вона працювала з радником королеви та старшим костюмером понад два десятиліття. Що цікаво, королева віддавала перевагу лише британським брендам, аби популяризувати своє у світі.

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У вісімдесятих роках Єлизавета II носила приталені сукні, втім костюми вже тоді займали чільне місце у її гардеробі. У дев’яностих королева обирала прості вбрання з бавовни, трикотажу чи твіду, а у двохтисячних заповнювала свій гардероб однотонними костюмами-двійками, які продовжувала носити до своїх останніх днів. Саме завдяки яскравим кольорам піддані могли легше її впізнати та роздивитись через її невисокий зріст, а охороні легше за нею спостерігати.

Ще цікаво, що з 1989 року королева мала лише один відтінок лаку для нігтів: Ballet Slippers від Essie, блідо-перлово-рожевого відтінку, і перший флакон королеви спочатку замовив для неї її перукар. Також наприкінці серпня 2022 року український дизайнер Руслан Багінський створив блакитний капелюх з квітами для Єлизавети II, однак вона так не встигла його приміряти.

Полюбляла пити по ранках спиртне

Королева була любителькою алкоголю. Як розповідав колишній королівський шеф-кухар Даррен МакГрейді у 2017 році, щоранку Єлизавета II випивала м'який джин та коктейль Дюбонне з лимоном та льодом. Свої обідні трапези вона запивала келихом вина чи шампанського, а завершувала свої вечори сухим мартіні або теж шампанським. Також Її Величність час від часу пробувала ром Bacardi, джин Gordon's, сидр Bulmers та лікер Pimm's.

Щоправда, про останні роки життя королеви ми не впевнені, що вона зберігала цю традицію, адже лікарі їй рекомендували утримуватись від великої кількості спиртного.

Була "дівчиною" Бонда та стала героїнею понад 200 кінострічок

Палкі прихильники британської сім'ї знають, що в королеви була особлива пристрасть до "бондіани". Ще б пак – останній Джеймс Бонд (актор Деніел Крейг) був призначений кавалером Ордену Святого Михаїла та Святого Георгія у новорічних нагородах 2022 року за заслуги перед кіно та театром від королеви. Проте Її Величність та британський актор познайомились ще 10 років тому – вони разом знялись в ефектному відеоролику перед Олімпіадою 2012 року, яка проводилась у Лондоні.

У відео Крейг в ролі лакея нібито забрав королеву з Букінгемського палацу на гелікоптері та разом з нею спустився на парашутах на стадіон. Після цього королева ефектно вийшла на трибуну, ніби й справді все так і було.

Деніел Крейг та Єлизавета II на відкритті Олімпіади-2012: відео онлайн

Також додамо, що королева Єлизавета II була головним героєм більш ніж у 225 документальних та художніх фільмах та телесеріалах. У 2013 році вона навіть отримала премію BAFTA "на знак визнання її видатного заступництва кіно- та телеіндустрії".

про особисте життя британської королеви Єлизавети II читайте згодом.