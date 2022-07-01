"За вільну Україну без комісарів": Фагот пригадав, як став націоналістом у 5 років

Уже чотири місяці Фагот з ТНМК служить у добровольчому батальйоні "Реванш", який боронить Київщину. Однак націоналістом його зробила не війна, а батько в п'ять років.

Хоч донедавна харків'ян називали "ватниками", у Фагота (справжнє ім'я – Олег Михайлюта), який виріс на Салтівці, завжди були проукраїнські погляди. Він каже, що націоналістом його виховав батько.

Читайте також Вона завжди була імпресивною, – Фагот зізнався, що був шокований заявами Єгорової

Чому Фагот став націоналістом у 5 років

Тато музиканта "був не останньою людиною за радянських часів". Він викладав у Харківському авіаційному інституті й належав до так званої технічної радянської інтелігенції. "Викладач, технар, будував для космічної галузі", – розповів Фагот.

Він назавжди запам'ятав, як 1979 чи 1980 року, коли йому було всього п'ять, батько з друзями пив "за вільну Україну без комісарів". Це тоді, коли до розпаду СРСР залишалося більш як 10 років, тоді, коли за подібні слова могли посадити.

Якщо копати глибоко, націоналістом мене зробив тато, коли мені було 5 років. За столом у харківській трикімнатній чеській хатинці зібралося близьке коло друзів, тато підняв келих і сказав: "За вільну Україну без комісарів". Я це запам'ятав,

– пригадав Фагот.

Він зауважив, що націоналістом його можна вважати бодай тому, що за всі 26 років свого існування "Танок на майдані Конґо" жодного разу не співав російською.

"І з "Танком" російськомовних пісень ми ніколи не писали. Може навіть це можна назвати свідомим творчим націоналізмом", – додав Фагот.