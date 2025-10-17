Згідно з заявою родини, Ейс Фрейлі помер від травм, які отримав під час падіння минулого місяця. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на Variety.

Рідні Ейса Фрейлі спустошені й розбиті горем. Вони зазначили, що в останні хвилини життя музиканта "оточили його люблячими, турботливими, мирними словами, думками, молитвами та намірами".

Ми плекаємо всі його найкращі спогади, його сміх, відзначаємо його сильні сторони та доброту, які він дарував іншим. Масштаби його смерті – епічні та перевершують уявлення. Зважаючи на всі його неймовірні життєві досягнення, пам'ять про Ейса житиме вічно,

– йдеться у заяві родини.

Гурт Kiss опублікував заяву з приводу смерті Фрейлі на своїй сторінці в інстаграмі. Музиканти зізнались, що спустошені.

Він був важливим і незмінним рок-солдатом протягом деяких найважливіших етапів становлення гурту та його історії. Він є і завжди буде частиною спадщини Kiss. Наші думки з Жанетт, Монік та всіма, хто його любив, включаючи наших шанувальників по всьому світу,

– написали вони.

Для довідки! Гурт Kiss не отримав особливої поваги від музичних критиків, однак вплив колективу на покоління музикантів і шанувальників був величезним. Цікаво, що обличчя учасників не розкривали понад 10 років, доки Фрейлі та барабанник Пітер Крісс не пішли з гурту. Ейс був відомий як "Космічний ас".

Що відомо про Ейса Фрейлі?