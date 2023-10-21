Зраджував, коли я була вагітна, – Емеральд шокувала новою заявою і зізналася, що їй погрожують

Українська захисниця Євгенія Емеральд днями заявила, що пережила домашнє насильство від колишнього чоловіка. Тепер снайперка шокувала новою заявою. Виявляється, Євген Стипанюк протягом року стосунків зраджував їй.

Після публічних заяв Євгенія Емеральд почала отримувати погрози від колишнього чоловіка. Раніше вона розповідала, що аб’юз від Стипанюка почався ще до весілля.

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Ексчоловік зраджував Емеральд

Снайперка зізналась, що знала про зради свого колишнього чоловіка.

Є багато жінок, з якими він мені зраджував, поки я була вагітна і коли народила Афіну… Я прошу цих жінок зв'язатися зі мною. Ви можете допомогти показати справжнє обличчя цього чоловіка,

– заявила Емеральд.



Емеральд розповіла про зради з боку Стипанюка / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Євгенія зізналася, що з нею раніше зв'язуються жінки, які теж постраждали від дій Євгена Стипанюка.

Емеральд отримує погрози

Після публічної заяви про домашнє насильство Євгенія почала отримувати погрози з анонімного аккаунта. Захисниці пишуть, що оприлюднить її інтимні відео з ексчоловіком.

Дивно тільки, що Стипанюк готовий похвалитися на всю країну однією з інтимних частин свого тіла, щоб підставити мене і звинуватити, що на відео інший чоловік,

– написала Євгенія.

Емеральд звернулася до колишнього чоловіка. Вона попередила його, що буде захищатися. Жінка додала, що тоді Стипанюку доведеться покинути країну.



Емеральд отримує погрози / Скриншот з її інстаграм-сторіс

Євгенія Емеральд пережила домашнє насилля: коротко