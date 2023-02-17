Акторка Енн Гетевей підтримала Україну та назвала Зеленського "героєм нашого часу"

Американська акторка Енн Гетевей підтримала Україну та висловила своє захоплення президентом Володимиром Зеленським після його промови на Берлінале-2023. Глава держави виступив на відкритті Берлінського кінофестивалю, де заявив, що культура та кіно можуть бути поза політикою, якщо це не політика агресії.

Гетевей прокоментувала появу Зеленського на кінофестивалі. За її словами, Берлінале – ще один доказ того, що вся планета прагне до миру.

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Вона навіть назвала Зеленського героєм нашого часу.

Я просто хочу висловити свою подяку кінофестивалю за включення в програму героя нашого часу. І за можливість посилити меседж України, який є загальним прагненням до миру,

– відповіла Енн Гетевей.

Акторка зазначила, що є багато тих, хто бажає миру у цій нинішній складній ситуації.

Акторка Енн Гетевей назвала Зеленського "героєм нашого часу": відео



Додамо, що інші зірки, серед яких, зокрема, режисер Стівен Спілберг, музикант Боно та актори Фань Бінбін, ледве стримували сльози, коли говорив Президент України.

Цього року фестиваль Берлінале-2023 присвячений повномасштабному вторгненню Росії та протестам в Ірані. Всі фільми, які підтримують уряди Ірану та Росії, заборонені.

До слова, Володимир Зеленський у своєму виступі заявив, що у такі часи мистецтво не може бути нейтральним, оскільки культура обирає сторону. І коли мистецтву байдуже, рупори зла лунають гучніше та переконливіше.