61-річний музикант розповів, що дізнався про рак чотири роки тому. Схоже, хвороба прогресує, адже через діагноз він не зміг бути присутнім на церемонії введення в Зал слави рок-н-ролу 5 листопада.

Колега з Duran Duran, співак Саймон Ле Бон, зачитав звернення Тейлора зі сцени. У заяві йшлось, що хворий музикант шкодує, що не може бути разом зі своїм колективом, який возз’єднався вперше повним складом за 17 років. Задля події він навіть купив був нову гітару.

Я часто сумнівався, що цей день настане. Я дуже радий, що побачу цей день… Мій нинішній стан не становить безпосередньої загрози для життя, проте ліків немає,

– розповів Енді Тейлор.

Зазначимо, що колектив Duran Duran утворився в Бірмінгемі, Велика Британія, у 1978 році. У 80-х вони були одними з найпопулярніших рок-гуртів того часу. Виконавці випустили 15 альбомів та виступали на перших сценах світу, а в травні цього року стало відомо, що їхні заслуги відзначать у Залі слави рок-н-ролу в Лос-Анджелесі.

Що відомо про Енді Тейлора

Щодо Енді Тейлора, то він брав участь не лише в творчості гурту Duran Duran, а й The Power Station, Reef, Band Aid. Він неодноразово виступав як сольний виконавець та гітарист у командах інших зірок. У 2008 році випустив автобіографію "Wild Boy: My Life in Duran Duran". Що цікаво, зі своєю дружиною Трейсі Вілсон Енді познайомився у 1981 році, коли дівчина працювала перукарем у Duran Duran. Після п'яти місяців заручин вони одружилися у 1982 році. З того часу у них народилось четверо дітей: Бетані, Ізабель, Ендрю Джеймс та Джорджіна. Зараз подружжя проживає на Ібіці, Іспанія, де у 2006 році Тейлор заснувала студію Andy Taylor Studios Ibiza (ATSI).



Енді Тейлор з дружиною Трейсі / Фото з інстаграму виконавця