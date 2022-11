61-летний музыкант рассказал, что узнал о раке четыре года назад. Похоже, болезнь прогрессирует, ведь из-за диагноза он не смог присутствовать на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла 5 ноября.

Коллега из Duran Duran, певец Саймон Ле Бон, зачитал обращение Тейлора со сцены. В заявлении говорилось, что больной музыкант сожалеет, что не может быть вместе со своим коллективом, впервые воссоединившимся полным составом за 17 лет. Для происшествия он даже купил новую гитару.

Я часто сомневался, что этот день наступит. Я очень рад, что увижу этот день… Мое нынешнее состояние не представляет непосредственной угрозы жизни, однако лекарств нет,

– рассказал Энди Тейлор.

Отметим, что коллектив Duran Duran образовался в Бирмингеме, Великобритания, в 1978 году. В 80-х они были одними из самых популярных рок-групп того времени. Исполнители выпустили 15 альбомов и выступали на первых сценах мира, а в мае этого года стало известно, что их награды отметят в Зале славы рок-н-ролла в Лос-Анджелесе.

Что известно об Энди Тейлоре

Что касается Энди Тейлора, то он принимал участие не только в творчестве группы Duran Duran, но и The Power Station, Reef, Band Aid. Он не раз выступал как сольный исполнитель и гитарист в командах других звезд. В 2008 году выпустил автобиографию "Wild Boy: My Life in Duran Duran". Что интересно, со своей женой Трейси Уилсон Энди познакомился в 1981 году, когда девушка работала парикмахером в Duran Duran. После пяти месяцев помолвки они поженились в 1982 году. С тех пор у них родилось четверо детей: Бетани, Изабель, Эндрю Джеймс и Джорджина. Сейчас супруги проживают на Ибице, Испания, где в 2006 году Тейлор основала студию Andy Taylor Studios Ibiza (ATSI).



Энди Тейлор с женой Трейси / Фото из инстаграмма исполнителя