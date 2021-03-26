Емма Стоун вперше стала мамою, – ЗМІ

Знаменита американська акторка Емма Стоун та її чоловік Дейв Маккарі стали батьками вперше. Дитина з'явилась на світ ще 13 березня, про що повідомляють джерела.

Відома американська акторка Емма Стоун та її чоловік, режисер шоу Saturday Night Live Дейв Маккарі стали батьками. Джерела, близькі до пари, повідомили про народження первістка.

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Емма Стоун стала мамою

У виданні зазначили, що дитина Стоун та Маккарі народилась ще 13 березня, близько 2 тижнів тому. Пара не розсекретила ім'я та стать новонародженого малюка, а також офіційно не прокоментувала новину. Тому деталі поки що невідомі.

Що відомо про вагітність Емми Стоун

5 січня 2021 року мережу приголомшила новина про те, що акторка очікує народження первістка. Зокрема, мережею розлетілися світлини, зроблені папараці. Зірку сфотографували під час прогулянки. Вона одягла світлий комбінезон, який підкреслив її вагітний животик.

Стосунки Емми Стоун та Дейва Маккарі