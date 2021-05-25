Емма Стоун обрала для доньки особливе ім'я: на чию честь назвали первістка

У березні цього року голлівудська зірка Емма Стоун вперше стала мамою. Ані про поповнення в родині, ані стать первістка акторка не оголошувала особисто. Однак журналістам вдалося з'ясувати, що це дівчинка. Ба більше, вони розсекретили ім'я крихітки.
До рук американських журналістів потрапило свідоцтво про народження доньки зірки "Ла-Ла Ленду" Емми Стоун. Так, стало відомо, що батьки назвали первістка Луїзою Джин Маккері.
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Ім'я для доньки акторка та кінорежисер Дейв Маккері, які таємно одружилися минулого року, обрали неспроста. Багатьох фанів це може здивувати, однак повне ім'я знаменитості – Емілі Джин Стоун. Луїзою звали бабусю зірки майбутнього фільму "Круелла".
Емма Стоун стала мамою: що відомо
- У вересні минулого року з'явилися чутки, що після таємного весілля з Дейв Маккері акторка завагітніла первістком. Емму Стоун помітили на вулицях Лос-Анджелеса в оверсайз-комбінезоні, за яким не вдалося приховати округлий живіт. Усю вагітність вона провела в будинку біля океану, що біля Малібу.
- За інформацією інсайдерів, 13 березня акторка вперше стала мамою. Оскароносна зірка народила дівчинку в одній з лікарень Лос-Анджелеса.
- Емма Стоун вже встигла вперше після пологів вийти у світ. Вона з'явилася на публіці в елегантному костюмі Louis Vuitton, відвідавши прем'єру фільму "Круелла".