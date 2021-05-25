Емма Стоун обрала для доньки особливе ім'я: на чию честь назвали первістка

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У березні цього року голлівудська зірка Емма Стоун вперше стала мамою. Ані про поповнення в родині, ані стать первістка акторка не оголошувала особисто. Однак журналістам вдалося з'ясувати, що це дівчинка. Ба більше, вони розсекретили ім'я крихітки.