Американська акторка Емма Робертс наприкінці грудня вперше стала мамою. З тих пір жінка публікує чарівні кадри з сином, які підкорюють мережу.

Джерело: інстаграм Емми Робертс

Останнє фото, де жінка тримає двомісячного малюка на грудях і читає з ним книгу перед сном, особливо вразило прихильників.

До слова Вагітна Емма Робертс знялась у пікантній фотосесії та зізналась, що могла бути безплідною

Емма Робертс із сином на фото

29-річна акторка не лише зачарувала новим фото своїх фанатів, а й трішки показала обличчя її сина. Варто нагадати, що його вона назвала Родсом Робертом Гедлундом. Хлопчик взяв прізвище свого батька – Гаррета Гедлунда, з яким вона перебуває у стосунках з 2019 року.

На знімку помітно, що жінка вже одягнула піжаму, а свого сина вбрала у миловидні повзунки з шапочкою. Хлопчик ніжно пригорнувся до шиї мами та солодко спав.



Емма Робертс із сином / Фото з інстаграму Емми Робертс

Фото викликало позитивні емоції у зірок Стелли Максвелл, Кейт Гадсон, Ешлі Тісдейл та інших, які залишили їй коментарі під фото.