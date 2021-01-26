Американская актриса Эмма Робертс в конце декабря впервые стала мамой. С тех пор женщина публикует волшебные кадры с сыном, которые покоряют сеть.

Последнее фото, где женщина держит двухмесячного малыша на груди и читает с ним книгу перед сном, особенно поразило поклонников.

К слову Беременная Эмма Робертс снялась в пикантной фотосессии и призналась, что могла быть бесплодной

Эмма Робертс с сыном на фото

29-летняя актриса не только очаровала новым фото своих фанатов, но и немного показала лицо ее сына. Стоит напомнить, что его она назвала Родсом Робертом Гедлундом. Мальчик взял фамилию своего отца – Гаррета Гедлунда, с которым она находится в отношениях с 2019 года.

На снимке видно, что женщина уже надела пижаму, а своего сына одела в миловидные ползунки с шапочкой. Мальчик нежно прижался к шее мамы и сладко спал.



Эмма Робертс с сыном / Фото из инстаграма Эммы Робертс

Фото вызвало положительные эмоции у звезд Стеллы Максвелл, Кейт Хадсон, Эшли Тисдейл и других, которые оставили ей комментарии под фото.