Діджей, який знає 5 мов: журналісти дізнались, хто новий бойфренд Емілі Ратажковскі

Днями знамениту модель Емілі Ратажковскі підловили на побаченні з новим чоловіком – це її перші стосунки після розлучення з Бір-Макклардом. Новим обранцем виявився діджей та син магната у сфері нерухомості Ораціо Ріспо.

У ЗМІ повідомляють, що пара познайомилась на одній із тусовок на Мангетені. Йому – 35 років, він народився у Нью-Йорку, і окрім роботи діджеєм він є власником успішної компанії Domus Realty.

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Чоловік також є головним стратегічним директором мобільного додатку під назвою Sprokit, який призначений для колишніх ув'язнених, що інтегруються в суспільство. Ораціо також володіє та керує легендарним музичним магазином Halcyon у Брукліні.

Зокрема Ораціо Ріспо навчався у Колумбійському університеті за спеціальністю "Психологія та політологія, когнітивна психологія та психолінгвістика" та знає 5 мов. Журналісти кажуть, що їхня зустріч могла б статись у будь-який інший раз, оскільки вони перетинаються в одних і тих же світських колах Нью-Йорка.

Нове життя Емілі після розставання

31-річна Емілі 14 жовтня не лише прогулювалась містом, але й каталась на байку та пристрасно цілувалась, не ховаючись від людей і папараці. Схоже, після болісного розставання з чоловіком, у неї настав новий чудовий період.

Зазначимо, що у вересні модель подала на розлучення зі своїм колишнім чоловіком Себастьяном Беар-МакКлардом через його зради. Зараз триває шлюборозлучний процес і вони борються за опіку над однорічним сином Сильвестром та собакою Коломбо. Останнім часом Емілі також приписували роман з актором Бредом Піттом.