Емілі Ратажковскі зачарувала мережу світлинами з маленьким сином

Американська модель Емілі Ратажковскі святкує день народження. 7 червня їй виповнюється 30 років. Вперше зірка відзначає цей день разом із маленьким сином. Красуня поділилася серією фото, де тримає Сильвестра Аполлона Беара на руках.

Емілі Ратажковскі вперше стала мамою декілька місяців тому. Вона мріяла про дитину і нарешті ця мрія здійснилася. Тепер знаменитість більше часу приділяє сім'ї та вихованню малюка.

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Нові фото Емілі Ратажковскі з сином

Зіркова матуся оприлюднила декілька миловидних кадрів з нагоди свого дня народження. Емілі постала перед камерою у купальнику власного бренду. Навіть після пологів Ратажковскі продовжує поширювати фото, де зображена у відвертому одязі та хизується бездоганними формами.

На руках модель тримала маленького сина. Він був одягнений в шорти такої ж кольорової гами, як і купальник мами. Ратажковскі поки що не наважується показати обличчя первістка, тому на фото він зображений спиною до камери.

Напередодні дня народження з партнером у відпустці, про якого завжди мріяла,

– написала Емілі в публікації.

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