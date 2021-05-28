Емілі Ратажковскі розбурхала мережу пристрасними фото з коханим

29-річна американська модель Емілі Ратажковскі поділилася інтимними фото з сімейного архіву. На них модель позувала з чоловіком-продюсером і засвітила оголені сідниці в крихітному вбранні.

Знаменита красуня рідко показує домашні фото з коханим Себастьяном Бір-Макклардом. Однак Емілі Ратажковскі наважилася на відвертість з 27,5-мільйонною аудиторією. Зірка оприлюднила кадр, зроблений на перших тижнях вагітності, коли вона навіть не здогадувалася, що невдовзі стане мамою.

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Модель продемонструвала, як розважалася з чоловіком на задньому дворі свого розкішного маєтку. Компанію подружжю склали домашні улюбленці. Емілі Ратажковскі була в надзвичайно відвертому вбранні насиченого червоного кольору, схожому на комбінезон, під яке не одягла білизну.

У провокативному образі знаменитість засвітила оголені апетитні сідниці. Пару сфотографували під час пристрасного поцілунку, коли продюсер лежав на траві, а відома кохана – на ньому.

"Була тут вагітною і не знала про це", – підписала Емілі Ратажковскі.

Емілі Ратажковскі цілується з чоловіком / Фото з інстаграму моделі

Емілі Ратажковскі цілується з чоловіком / Фото з інстаграму моделі