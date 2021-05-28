Эмили Ратаковски взбудоражила сеть страстными фото с любимым

29-летняя американская модель Ратаковски поделилась интимными фото из семейного архива. На них модель позировала с мужем-продюсером и засветила обнаженные ягодицы в крошечном наряде.

Знаменитая красавица редко показывает домашние фото с любимым Себастьяном Бир-Макклардом. Однако Эмили Ратаковски решилась на откровенность с 27,5-миллионной аудиторией. Звезда опубликовала кадр, сделанный на первых неделях беременности, когда она даже не догадывалась, что вскоре станет мамой.

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Модель продемонстрировала, как развлекалась с мужем на заднем дворе своего роскошного поместья. Компанию супругам составили домашние любимцы. Эмили Ратаковски была в очень откровенном наряде насыщенного красного цвета, который похож на комбинезон, под который она не надела белье.

В провокационным образе знаменитость засветила обнаженные аппетитные ягодицы. Пару сфотографировали во время страстного поцелуя, когда продюсер лежал на траве, а известная любимая – на нем.

"Была здесь беременна и не знала об этом", – подписала Ратаковски.



Эмили Ратаковски целуется с мужем / Фото из инстаграма модели



Эмили Ратаковски целуется с мужем / Фото из инстаграма модели