Емілі Ратажковскі показала, як виглядала у 13 років: фанати не вірять

28 жовтня 2021 , 13:39
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Джерело:

24 канал

Американська модель Емілі Ратажковскі влітку відзначала 30-річчя, проте в мережі вона вирішила показати, який мала вигляд 17 років тому. Фанати були вражені, адже зірка з того часу майже не змінилась.

Відомо, що батьки Емілі мають різне походження – матір є єврейкою, а батько – поляком. Сім'я до 5-річного віку дівчинки жила у Великій Британії, а потім переїхала у США в Сан-Дієго, Каліфорнія. Її дитинство проходило у сусідньому місті Енсінітасі, у маленькому будиночку біля океану. Але щоліта вона бувала в Ірландії у родичів, поки не стала моделлю.

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Емілі колись

А сталось це у 14-річному віці, коли вона підписала контракт з агентом з талантів, який зв'язався з Ford Models. Тоді вона вперше почала зніматись для підліткових каталогів Kohl's та Nordstrom. Тобто це сталось всього через рік після фотографій, які Емілі днями оприлюднила в мережі.


13-річна Емілі Ратажкоскі / Фото з інстаграму моделі

На них 13-річна дівчинка позує у салатовій білизняній майці, чорних велюрових штанах з низькою посадкою та з рожевою шаллю на шиї. Її волосся було таким же густим, як і зараз, щоправда, коротшим, а губи та інші риси обличчя – такими ж виразними як зараз. Відмінною рисою від 30-річного віку і 13-річного є те, що колись дівчинка ще не мала таких жіночних форм. 

Емілі Ратакожковскі 17 років назад і зараз: фото з інстаграму моделі

 

Реакція мережі

Фанати були вражені виглядом підлітка Емілі і жартома порівнювали себе із нею:

  • "13? Ні в якому разі";
  • "Чому я не виглядала так, коли мені було 13?";
  • "Я була схожа на картоплю, коли мені було 13";
  • "Миленька модниця";
  • "Нечесно, вона завжди була гарною";
  • "Люди, які були красиві у тому віці, і зараз гарні";
  • "Така красива та чудова";
  • "Тепер я розумію, що ви мали на увазі в інтерв'ю, говорячи про те, що в ранньому віці виглядали дуже розвиненими, що, мабуть, засмоктало всіх збоченців цього світу";
  • "Ось, як ви виглядали 13-річною?";
  • "Красива навіть у цьому віці, і твоє обличчя не змінилося".
Автор: Уляна Журба