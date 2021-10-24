Емілі Ратажковскі показала обличчя підрослого сина: миловидні фото

24 жовтня 2021 , 14:00
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інстаграм Емілі Ратажковскі

Американська акторка та модель Емілі Ратажковскі вперше показала обличчя підрослого сина Сильвестра. Хлопчику скоро виповниться 8 місяців, однак він досі рідко з'являється в інстаграмі зіркової матусі.

Емілі Ратажковскі приєдналася до числа тих зіркових матусь, які народили первістків на карантині. В березні вона народила сина, однак не наважувалася показувати його обличчя багатомільйонній аудиторії підписників. 

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Фото Емілі Ратажковскі з сином

Модель постала перед камерою, тримаючи малюка на руках. Емілі одягнула штани з анімалістичним принтом, чорну кофту та коротку шубку. Поєднала такий одяг з білими кросівками. Волосся вона вклала рівно та доповнила зачіску беретом з леопардовим принтом. На обличчі зробила легкий макіяж у натуральних відтінках.

Сина Ратажковскі одягла в яскравий одяг, головний акцент зробила на шапочці фіолетового кольору. Сильвестр мило усміхався, дивлячись в камеру.


Емілі Ратажковскі з сином / Фото з інстаграму моделі


Емілі Ратажковскі з сином / Фото з інстаграму моделі


Емілі Ратажковскі з сином / Фото з інстаграму моделі


Емілі Ратажковскі з сином / Фото з інстаграму моделі


Син Емілі Ратажковскі / Фото з інстаграму моделі

Зазначимо, Катерина Реп'яхова та Віктор Павлік також нещодавно вперше показали обличчя сина Михайла, який народився в червні цього року. Вони втрьох знялися в атмосферній сімейній фотосесії. 
Автор: Христина Кобак