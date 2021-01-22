Знаменита американська модель Емілі Ратажковські відпочиває в теплих краях на останніх місяцях вагітності. Зірка показала нове відверте фото в купальнику, де засвітила округлий живіт та сідниці.

Успішна американська модель і акторка Емілі Ратажковські перебуває на останніх місяцях вагітності. Нещодавно вона вирушила на відпочинок, тож насолоджується теплом на березі океану. Також зірка активно публікує еротичні фото в купальниках у своєму блозі в інстаграмі.

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Модель зробила нову світлину під час теплої прогулянки яхтою. Вона повернулась обличчям до сонця, ніжачись під його промінням. "Вагітна на човні", – підписала кадр Емілі Ратажковські.

Знаменитість позувала перед камерою в чорному купальнику на тонких бретелях. Обтисле бікіні підкреслило округлий вагітний живіт. Також Емілі Ратажковські похизувалась апетитними стегнами й сідницями, що стали ще більш сексуальні.

Спокусливий образ модель доповнила золотими сережками-підвісками та коричневими окулярами прямокутної форми. Коротке волосся вона розпустила й вклала хвильками. На обличчі Емілі Ратажковські зробила ледь помітний макіяж.



Емілі Ратажковські / Фото з інстаграму Емілі Ратажковські