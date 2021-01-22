Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски отдыхает в теплых краях на последних месяцах беременности. Звезда показала новое откровенное фото в купальнике, где засветила округлый живот и ягодицы.

Успешная американская модель и актриса Эмили Ратаковски находится на последних месяцах беременности. Недавно она отправилась на отдых, поэтому наслаждается теплом на берегу океана. Также звезда активно публикует эротические фото в купальниках в своем блоге в инстаграме.

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Модель сделала новую фотографию во время теплой прогулки на яхте. Она повернулась лицом к солнцу, нежась под его лучами. "Беременная на лодке", – подписала кадр Эмили Ратаковски.

Знаменитость позировала перед камерой в черном купальнике на тонких бретелях. Обтягивающее бикини подчеркнуло округлый беременный живот. Также Эмили Ратаковски похвасталась аппетитными бедрами и ягодицами, которые стали еще более сексуальными.

Соблазнительный образ модель дополнила золотыми серьгами-подвесками и коричневыми очками прямоугольной формы. Короткие волосы она распустила и уложила волнами. На лице Эмили Ратаковски сделала едва заметный макияж.



Эмили Ратаковски / Фото из инстаграма Эмили Ратажковски