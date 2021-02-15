Ельза Госк розчулила новим фото з новонародженою донечкою

Супермодель Ельза Госк стала мамою вперше 2 лютого. Через 10 днів "ангел" Victoria's Secret розповіла про це світові, а нещодавно поділилась новим фото з новонародженою донечкою.

Популярна модель та "ангел" Victoria's Secret Ельза Госк щоразу підкорює мережу своїми образами та стильними аутфітами. Цього разу зірка оприлюднила зовсім інше фото, яке однаково вразило мережу ніжністю.

Актуально Вагітна дівчина Макса Михайлюка розкрила стать первістка

Фото Ельзи Госк з донечкою

Новоспечена матуся лежала на ліжку. Вона накрилась ковдрою і дивилась в об'єктив. В той час біля неї спала новонароджена дівчинка, яку також прикрили тонкою ковдрою. Ельза Госк зібрала волосся в пучок для зручності й зачарувала прихильників природньою красою без макіяжу.

Світлина зроблена у чорно-білому кольорі, тож додала ще більше зворушливості та ніжності. "Мій Валентин", – написала супермодель під знімком, який опублікувала 14 лютого. Тепер для Ельзи Госк головною любов'ю є її дитина. Ймовірно, фотографом цього кадру став Том Дейлі, коханий Ельзи Госк.



Ельза Госк з донечкою / Фото з інстаграму Ельзи Госк

Шанувальників зачарувало нове фото моделі. Без коментарів не залишаються й зіркові колеги Госк: