Елтон Джон звинуватив Ватикан у лицемірстві та засудив заяву про одностатеві шлюби

Знаменитий британський співак Елтон Джон засудив позицію Ватикану після того, як пресслужба оголосила про заборону благословляти одностатеві шлюби. Також артист звинуватив церкву в лицемірстві.

Відомий британський виконавець Елтон Джон прокоментував рішення католицької церкви про одностатеві шлюби. Він пригадав причетність Ватикану до його фільму.

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Елтон Джон про позицію Ватикану

Артист висловився, що здивований такою заявою католицької церкви.

Як Ватикан може відмовлятися благословляти одностатеві шлюби, називати їх гріховними, але при цьому з радістю отримувати прибуток від вкладень мільйонів в "Рокетмен" – фільм, у якому прославляється моє щастя від шлюбу з Девідом Фернішем? Лицемірство,

– написав Елтон Джон.

Зазначимо, у 2019 році вийшла стрічка "Рокетмен" про життя виконавця Елтона Джона. У фільмі розповідаєтся про нетрадиційну орієнтацію співака, а також про його боротьбу з алкогольною та наркотичною залежністю.

Ватикан заборонив благословляти одностатеві шлюби