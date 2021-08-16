Елліот Пейдж, який змінив стать, показав себе з оголеним торсом: відверте фото
Джерело:інстаграм Елліота Пейджа
Канадський актор-трансгендер Елліот Пейдж не надто активний у соціальних мережах. Та днями він опублікував фото, яке розбурхало мережу. Зірка показав свої груди після операції.
Відомий канадський актор Елліот Пейдж ще минулого року оголосив себе трансгендером. Трохи згодом він переніс операцію з видалення молочних залоз.
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Відверте фото Елліота Пейджа
Актор сфотографував себе у дзеркалі. Він щораз більше набуває чоловічих ознак. Елліот Пейдж, не соромлячись, показав свої шрами після операції з видалення грудей. Схоже, що вони залишаться на тілі ще довго.
Також знаменитість продемонстрував рельєфний прес, а без уваги не залишилися доволі широкі плечі. Елліот Пейдж багато часу проводить у тренувальному залі, щоб здобути тіло, в якому почуватиметься комфортно.
Елліот Пейдж / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про гендерні зміни Елліота Пейджа
- У 2014 році тоді ще Еллен Пейдж оголосила, що є лесбіянкою. У 2018 році вона одружилась з Еммою Портнер.
- 1 грудня 2020 року вона вразила заявою про те, що є трансгендером, її тепер звати Елліот, та звертатись до неї слід у займеннику "він". Елліот також виступив на захист ЛГБТ-спільнот.
- Після цього Пейдж розлучився з Еммою Портнер. Ймовірно, причиною розриву став трансгендерний перехід.
- Через кілька місяців Елліот Пейдж прикрасив обкладинку журналу Time. Він розповів, що переніс операцію з видалення молочних залоз, а також продемонстрував новий імідж.