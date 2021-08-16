Елліот Пейдж, який змінив стать, показав себе з оголеним торсом: відверте фото

Канадський актор-трансгендер Елліот Пейдж не надто активний у соціальних мережах. Та днями він опублікував фото, яке розбурхало мережу. Зірка показав свої груди після операції.

Відомий канадський актор Елліот Пейдж ще минулого року оголосив себе трансгендером. Трохи згодом він переніс операцію з видалення молочних залоз.

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Відверте фото Елліота Пейджа

Актор сфотографував себе у дзеркалі. Він щораз більше набуває чоловічих ознак. Елліот Пейдж, не соромлячись, показав свої шрами після операції з видалення грудей. Схоже, що вони залишаться на тілі ще довго.

Також знаменитість продемонстрував рельєфний прес, а без уваги не залишилися доволі широкі плечі. Елліот Пейдж багато часу проводить у тренувальному залі, щоб здобути тіло, в якому почуватиметься комфортно.



Елліот Пейдж / Фото з інстаграм-сторіз

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