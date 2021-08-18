Еллерт несподівано привітав Мішину з річницею стосунків: фанати розгублені

Минулого місяця Ксенія Мішина шокувала новиною про розрив з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом. Екси не з'являлись на публіці разом і відписались одне від одного в інстаграмі. Несподівано для фанів гуморист привітав акторку з річницею стосунків.

34-річний Олександр Еллерт, який відмовлявся коментувати розрив з Ксенією Мішиною, ошелешив фанів новим дописом. У середу, 18 серпня, він публічно привітав "Холостячку" з першою річницею стосунків і назвав коханою.

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Гуморист опублікував відео під пісню переможців Євробачення-2021 – італійський рок-гурт Måneskin. В однохвилинному ролику він показав найромантичніші та найкумедніші моменти з Ксенією Мішиною – від побачень на шоу "Холостячка" до закордонних поїздок з дітьми.

З річницею, кохана,

– привітав Олександр Еллерт.

Лаконічний підпис він доповнив смайликом зеленого серця, який встиг стати символом їхнього кохання і частиною парного татуювання. До слова, довгий час гуморист не стежив за жодним користувачем інстаграму. У вівторок він підписався лише на одну людину – Ксенію Мішину.

Реакція мережі

За лічені хвилини новий допис Еллерта зібрав сотні коментарів. Фанати ошелешені романтичним відео, адже більше як місяць вважали, що він назавжди розійшовся з Ксенією Мішиною:

"У якому сенсі? А що відбувається?";

"Що? Вибачте мені, але я одна нічого не розумію?";

"Зараз взагалі нічого не зрозуміла";

"Стоп, ви не розійшлися?";

"Народ вимагає пояснень".

"Судячи з коментарів, варто пояснитись з приводу відео. Друзі, це ноу-хау, прорив століття – збирати фотки, відео в одну штуку під музику й таким чином вітати близьку, рідну людину з якоюсь пам'ятною подією. Спробуйте, через тиждень абсолютно кожен у світі буде робити таку штуку", – з гумором відреагував Еллерт в інстаграм-сторіс. Він прокоментував лише відео, про возз'єднання з Мішиною – ні слова.