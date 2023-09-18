Працює на круїзному лайнері: де зараз і як змінилася переможниця "Х-фактора 10" Еліна Іващенко

У 2019 році вийшов ювілейний та останній сезон музичного шоу "Х-Фактор". Тоді переможницею стала 17-річна Еліна Іващенко, родом з Броварів. Зараз дівчина живе за кордоном та працює на круїзному лайнері.

Еліна не покинула музичну сферу і продовжує співати. 24 Канал з'ясував, як змінилося життя переможниці "Х-Фактора 10" після проєкту.

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Еліна Іващенко у дитинстві залишилася без батьків. Її мати померла від хвороби серця, а батько покинув сім'ю. Тому вихованням дівчинки з 2-річного віку займалися бабуся з дідусем.



Іващенко з бабусею та дідусем / Фото з сайту "Право знати"

Участь у "Голосі.Діти" та "Х-факторі"

Про Еліну стало відомо у 2016 році, коли вона взяла участь у вокальному шоу "Голос.Діти". Іващенко тоді змагалася в команді Тіни Кароль та здобула перемогу.

Ще більшу популярність дівчині приніс 2019 рік. Іващенко пройшла в десятий сезон шоу "Х-Фактор". Виконавиця потрапила в команду Ігоря Кондратюка. У фіналі дівчина заспівала хіт Бейонсе "Single Ladies" та ліричну композицію Квітки Цісик "Де ти там". Глядачі віддали їй найбільшу кількість голосів, тож вона стала переможницею шоу.

Всі виступи Еліни Іващенко на "Х-факторі": відео

Після перемоги у "Х-Факторі" Іващенко пробувала свої сили у Нацвідборі на "Євробачення-2020". Тоді їй вдалося посісти п'яте місце, а перемогу здобув гурт Go_A.

Також відомо, що співачка працювала ведучою на радіостанції "Наше радіо".

Скандал з виступом у Білорусі

У 2020 році Еліна брала участь у музичному фестивалі Слов'янський базар у Білорусі. Захід проходив під патронажем Олександра Лукашенка.

Крім того, у 2021 році Іващенко виступила на його прийомі разом Іриною Білик. Також там співали російські артисти Стас Михайлов та Валерій Сюткін.



Еліна Іващенко з Іриною Білик виступили в Білорусі / Скриншот допису

Через це українські артистки потрапили у скандал, адже на той час у Білорусі почалися масові протести. Свою позицію щодо скандалу Еліна так і не прокоментувала.

Початок повномасштабної війни

У квітні 2022 року Еліна Іващенко готувалася випустити студійний україномовний трек, але всі плани змінила повномасштабна війна. Співачка, родом із Броварів, прийняла рішення виїхати з України.



Еліна Іващенко в Греції / Фото з її інстаграму

Нині дівчина перебуває за кордоном. У соцмережі вона розповіла, чому виїхала з України.

Війна в Україні змінила кожного із нас. Життя поставило особисто мене в такі рамки, через які я просто не могла не вийти. Я не можу жити без музики, без сцени… Я зібрала валізу і зі сльозами на очах покинула на деякий час територію України,

– розповідала Еліна.

Вона додала, що її душа була переповнена болем і відчаєм, бо всі мої рідні залишилися вдома. За кордоном співачка знайшла роботу "у морі".

"Але вже скоро я повернуся додому і нарешті заспіваю в рідній Україні!", – запевнила українка.

Де зараз Еліна Іващенко

Влітку цього року стало відомо, що Іващенко працює співачкою на круїзному лайнері MSC Orchestra. Також Еліна працює в театрі на лайнері Celebrity Apex і виступає у розважальних шоу.

У соцмережі вона докладно розповідає про свою роботу та показує шанувальникам фрагменти з виступів.

Вона не приховує, великий плюс роботи на лайнері – багато подорожей. Іващенко часто ділилася фотографіями з різних куточків світу.

Разом з Еліною на лайнері працює її хлопець Георгій. За національністю він – грек. Виявляється, пара разом вже близько року. Через роботу вони не бачилися 3 місяці, тож Іващенко чекала на коханого та показала в мережі їхню зустріч.

Попри те, що Еліна Іващенко має за кордоном роботу, стосунки та подорожі, вона часто говорить, що дуже хоче повернутися до України.