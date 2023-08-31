Ектор Хіменес-Браво відверто розповів про стосунки з коханою: де перебуває його обраниця

Ресторатор Ектор Хіменес-Браво перебуває у стосунках з українкою. Він відповів, як пара тримається на відстані та вперше розказав історію знайомства.

Шеф-кухар та ресторатор Ектор Хіменес-Браво дуже рідко розповідає про особисте. Та в інтерв'ю 24 Каналу він поділився деталями стосунків з його коханою-українкою.

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Де перебуває кохана Ектора

Ресторатор повідомив, що його обраниця живе у Варшаві з мамою. Інколи вона приїздить до України, а інколи до неї приїжджає Хіменес-Браво. Закохані дуже часто спілкуються, тому проблем через відстань не виникає.

Вона й зараз у Варшаві. Деякий час була в Україні, а три місяці тому поїхала назад. Я також часто їжджу до неї. У Польщі зараз живе її мама, яка під час війни важко захворіла, довго була в лікарні,

– поділився Ектор.



Ектор з коханою / Фото з інстаграму Ектора Хіменеса-Браво

"У нас дуже сильний зв'язок, тому проблем жодних нема. Сподіваюся, наступного місяця зможу поїхати до неї. А зараз ми постійно на зв'язку. Думаю, одного дня ми заблокуємо телеграм, бо там стільки фото, відео, текстів. Не буває й години, щоб ми не написали одне одному. І не тому, що не довіряємо. Просто дуже переживаємо".

Як Ектор познайомився з коханою

Суддя "Майстер Шефу" розповів, що його з обраницею познайомила подруга – дизайнерка України. Вони зустрілися на одній з вечірок.

"Вона любить організовувати в себе вдома вечірки й одного разу там була моя кохана. Я спитав тоді: "А чому я раніше ніколи її тут не бачив?". Кохана часто була зайнята, не могла ніяк прийти. Дякувати Богу, ми зустріли одне одного й тепер не відпускаємо. Я взагалі дуже обережно ставлюсь до стосунків, але щасливий, що вдалося відшукати свою людину".

За словами Ектора, дівчина підкорила його всім.

Я дуже люблю спонтанність, не люблю, коли все відбувається ніби за планом. Коли ми вперше сказали одне одному "люблю", то це було чесно, ми так відчували.

Чи хотів би Ектор Хіменес-Браво стати батьком

Ми поцікавилися у ресторатора, чи не хотів би він наслідувати приклад Тімура Мірошниченка та всиновити дитину.

"Наразі я вважаю, що нам треба фокусуватися на допомозі нашій країні, думати, як можна розвивати її. Я люблю працювати у великій команді й зараз сфокусований на нашій роботі, щоб якомога більше зробити для країни. А вже потім будемо фокусуватися на особистому житті. Але я повністю погоджуюся, що буде багато дітей, які потребують любові. І це буде гарний варіант", – вважає Ектор Хіменес-Браво.